Revista De Paseo celebra 14 años destacando los destinos de RD

Parte del equipo de la revista DePaseo e Impecable Radio. ( FUENTE EXTERNA )

La Revista De Paseo celebró 14 años de fundada, llevando contenidos interesantes y de gran valor sobre turismo, gastronomía y entretenimiento a la nación dominicana, sino a toda Latinoamérica y el mundo a través de Internet.

La celebración de este año consistió en la realización de una serie de programas especiales en "Impecable Radio con Manuel Rivera", que se transmite por Rumba 98.5 FM, programa donde Soriano lidera el segmento de Turismo.

El primer programa tuvo la participación de los comunicadores Salvador Batista, Juan de Dios Valentín y Yenny Polanco, quienes conversaron sobre la actualidad y desafíos del turismo en el país.

Este medio digital es dirigido por la periodista Ivonne Soriano, acompañada de Carlos Brito en la edición fotográfica y diversos periodistas que producen contenido original en categorías de reportajes, artículos, restaurantes, turismo interno, hoteles y turismo internacional.

En el segundo programa participaron varios colaboradores de la revista, quienes recordaron anécdotas y compartieron su experiencia dentro del equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/parte-del-equipo-de-depaseo-e-impecable-radio-2-3dccc69a.jpeg Parte del equipo de Impecable Radio.

Entre ellos estuvieron Naqueiry Suero, Monserrat Soto, Carlos Brito, Raquel Núñez, Rosanna Cruz, Yuliana de la Cruz, Gabriela González y Yadimir Crespo, quienes dialogaron con los talentos del programa radial, Manuel Rivera y Emmanuel Peña.

Para cerrar la celebración, parte del equipo se trasladó al hotel "Sunscape Coco Punta Cana", para una transmisión especial de Impecable Radio. "Queremos agradecer a todas las personas que han formado parte de este proyecto que hoy cumple 14 años. A cada uno de los que han aportado su talento para ayudar a promover el turismo en República Dominicana. Estamos muy agradecidos con todo el equipo de depaseo.com.do, así como con los colegas y colaboradores externos que nos han apoyado", expresó Soriano.

La periodista también resaltó la proyección de la revista a través de reportajes turísticos publicados en periódicos y revistas nacionales impresas, así como su participación en programas radiales, donde se difunde el contenido desarrollado en De Paseo.

Soriano expresó su agradecimiento a las empresas, marcas, hoteles y restaurantes que han respaldado al portal digital, así como a las instituciones y gremios que lo han reconocido a través de los años. También valoró el apoyo de otros colaboradores actuales, como Joaquín Hiraldo, Danielis Fermín, Yasmel Corporán, Jennifer Almánzar y Rocelin Guzmán, así como el soporte de Anton Host, Santana & Morales Consulting, Printoresco y MoraoRD.

A propósito del aniversario, la revista desarrolló un concurso en sus cuentas de Instagram @depaseoDR y @paladardepaseo, para premiar la fidelidad de sus seguidores. El sorteo contó con el apoyo de Burger Holic Street Food, Bellamar Food Park, Essenza by Rossy Díaz y Casa Dedé.