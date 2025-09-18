Zoé Saldaña tras ver al Papa: "Sentimos una alegría profunda al escuchar su voz por la justicia"

Zoé Saldaña junto a su esposo Marco Perego, durante su reciente encuentro con el Papa León XIV. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz de origen dominicano y ganadora del Oscar Zoé Saldaña describió como "una experiencia profundamente conmovedora" su reciente encuentro con el Papa León XIV, al que asistió junto a su esposo Marco Perego y sus tres hijos durante la tradicional Audiencia General de los miércoles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

En un mensaje compartido por su padrastro, Dagoberto Galán, con Diario Libre, Saldaña expresó el impacto emocional y espiritual que tuvo la audiencia papal.

"Ayer, acompañados por nuestros hijos, tuvimos el privilegio de conocer al Papa León XIV. Fue una experiencia profundamente conmovedora. Sus palabras nos tocaron el corazón, pues no solo habló del día de reposo como un día de descanso, sino como una oportunidad sagrada de reflexión, de renovación espiritual", explicó la intérprete de origen dominicano.

Sin embargo, fue el llamado del pontífice a la justicia social y la compasión por el pueblo palestino lo que más conmovió a la actriz.

"Lo que más nos llenó de orgullo fue escucharlo alzar su voz en favor del pueblo palestino. Con gran claridad, condenó la violencia y clamó por compasión, invocando el principio de que ´la guerra sólo agrava los males y siembra más sufrimiento´".

Conmovida por el liderazgo moral del Papa, Zoé Saldaña concluyó su mensaje con una reflexión sobre el papel activo de la fe.

"Sentimos una alegría profunda de tener un Papa que habla con elocuencia y corazón, que nos recuerda que la fe no es indiferente ante la injusticia, y que un descanso verdadero incluye reparar la dignidad de todos".

La actriz, que ha brillado en la pantalla grande y ha sido reconocida recientemente con un Premio Oscar por su papel en Emilia Pérez, reafirma así su compromiso con los valores humanos y espirituales que trascienden el arte y conectan con causas universales.