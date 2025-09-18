Fallece Danilo González, único hijo de María Cristina Camilo, solo 12 días después de su madre

Danilo González, único hijo de María Cristina Camilo, durante la celebración de los 105 años de su madre. ( FUENTE EXTERNA )

Apenas 12 días después del fallecimiento de su madre, la destacada pionera de la comunicación María Cristina Camilo, murió este miércoles Danilo González Camilo, su único hijo.

La noticia fue confirmada la mañana de este jueves y se indicó que don Danilo falleció a causa de complicaciones derivadas de una pancreatitis.

Danilo González Camilo estuvo presente en las honras fúnebres de su madre el pasado 5 de septiembre en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, acompañado de sus cuatro hijos, nueve nietos y dos biznietos, quienes ahora le sobreviven.

Danilo fue fruto del matrimonio entre María Cristina Camilo, cariñosamente conocida como Maíta, y José Francisco González Disla.

A pesar de haber llevado una vida alejada del foco público, siempre fue una figura central en la vida de su madre, quien en múltiples ocasiones lo definió como su mayor orgullo, junto a sus nietos y bisnietos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/httpswwwinstagramcompdou0lbkjh3b-1-69792105.jpg Danilo González Camilo durante el velatorio de la actriz y locutora María Cristina Camilo.

El fallecimiento de Don Danilo marca otro momento de profundo dolor para una familia que recientemente despidió a una de las mujeres más influyentes en la historia de los medios de comunicación de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/httpswwwinstagramcompdou0lbkjh3b-3-574e9429.jpg Danilo González Camilo, sentado a la derecha de su madre, María Cristina Camilo, el día de su cumpleaños 105.

María Cristina Camilo, la primera locutora y presentadora de televisión del país, murió el pasado 5 de septiembre a los 107 años de edad.

Muerte

La también actriz y figura respetada por generaciones enteras, siempre expresó que su mayor tesoro era su familia, y aunque en su juventud soñó con ser monja, encontró en la comunicación su verdadera vocación y un camino de servicio al país.

