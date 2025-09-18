Mariela Encarnación anuncia la primera edición en RD de "Self Love Picnic"

Luego de realizarse la primera edición de Self Love Picnic en la ciudad de Miami, la experiencia llega a República Dominicana el sábado 15 de noviembre a las 10 de la mañana en el Hotel Kimpton Las Mercedes en la Ciudad Colonial.

La actividad, que reúne a mujeres de diferentes caminos de vida para celebrar el poder de amarse, sanar y reconectar consigo mismas, se desarrollará en un salón cerrado que recreará la esencia de un picnic con flores, música en vivo y un ambiente acogedor.

Así lo explicó Mariela Encarnación, creadora de Self Love Picnic, quien definió esta plataforma como un movimiento de bienestar que celebra la vida con un formato único. "Un picnic que combina charlas inspiradoras, música en vivo, dinámicas vivenciales y un ambiente cuidadosamente diseñado para invitar a la conexión y al disfrute".

Reiteró que este país será sede de una edición especial en Santo Domingo, como símbolo de expansión y retorno a las raíces caribeñas de su fundadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/mariela-encarnacion-2acecf1d.jpg

A su entender, Self Love Picnic no es una conferencia convencional, sino una experiencia sensorial y transformadora. "El amor propio es la base de un bienestar integral, físico, emocional y espiritual".

"Este proyecto nació como una idea íntima en medio del silencio, la oración y la pérdida. Hoy, convertido en movimiento, me recuerda que el amor propio no es lujo, es supervivencia, que el Self Love Picnic llegue a República Dominicana es mi manera de agradecer y sembrar luz en la tierra que me vio nacer", expresó emocionada.

Participantes

Junto a ella integran Self Love Picnic Scarlett Ortiz, una de las actrices venezolanas más queridas y en la actualidad presentadora del programa Héroes, y Rashel Díaz, comunicadora cubana con amplia trayectoria en medios hispanos, coach de vida certificada y autora del libro "De menos a más".

La primera edición de Self Love Picnic reunió a figuras de gran renombre Ismael Cala, Elizabeth Gutiérrez, Alejandra Jaramillo, Nutrillermo y la Dra. Klara Senior, entre otros.

Self Love Picnic fue reconocido por la Ciudad de Miami como evento de bienestar y aporte comunitario, un hecho histórico al tratarse de la primera edición de un movimiento liderado por una mujer dominicana.