Agenda de fin de semana en Santo Domingo: música, teatro y buena mesa

El concierto de Omar Courtz es uno de los platos fuertes de la agenda de fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

Este fin de semana Santo Domingo se llena de ritmo, talento y sabores con una variada oferta cultural y de entretenimiento.

Desde el esperado concierto de Omar Courtz y la reposición de La Monstrua, hasta el festín gastronómico de Restaurant Week , una comedia multipremiada y un tributo al rock de los 80 y 90, la capital ofrece planes para todos los gustos.

Santo Domingo vibrará con Courtz

El artista urbano aterriza en Santo Domingo para iniciar su gira "Primera musa", que lo llevará por toda Latinoamérica.

La cita es mañana sábado 20 de septiembre en el Óvalo Feria Ganadera, donde promete un show cargado de hits, energía y buena vibra.

Tras llenar arenas en Estados Unidos y Europa, Courtz llega bajo la producción de We Entertainment, listo para demostrar por qué se ha convertido en uno de los talentos más prometedores del género urbano.

Con más de 22 millones de seguidores en Spotify, el urbano ha conquistado al público con canciones como "Veldá" junto a Bad Bunny, "Primer lugar" con Eladio Carrión, "Luces de colores", "Nubes", "Más que algo" y "Kyoto".

Además, su lista de colaboraciones incluye gigantes de la música urbana como Daddy Yankee, Anuel AA, J Balvin, Sech, Bad Gyal y Kendo Kaponi, consolidando su presencia en la escena internacional.

Conocido por sus fans como "Ousi", promete un espectáculo donde la música, la creatividad y la conexión con el público serán protagonistas. Una noche para cantar, bailar y celebrar la oportunidad de ver a Omar Courtz en todo su esplendor.

Dónde: Óvalo Feria Ganadera. Fecha: sábado 20 de septiembre, 8:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets y CCN servicios de Super Nacional y Jumbo.

La Monstrua

La actriz dominicana Sabrina Gómez vuelve a los escenarios con la reposición de la obra La Monstrua, Salmo de la justicia inconclusa de Julia Pastrana.

La pieza, escrita y dirigida por Carlos Espinal, se basa en la historia real de Julia Pastrana, una mujer mexicana del siglo XIX que fue exhibida en espectáculos públicos debido a su condición física.

Fecha: viernes y sábado, Sala Ravelo del Teatro Nacional, 8:30 p.m. Boletas en Uepa Tickets y Teatro Nacional.

Restaurant Week Santo Domingo

Santo Domingo se ha convertido esta semana en la capital del sabor con la llegada de Restaurant Week.

Desde el pasado lunes, los restaurantes participantes han desplegado menús exclusivos, combinaciones innovadoras y experiencias que celebran lo mejor de nuestra cocina.

Este festín gastronómico culmina este fin de semana, así que no pierdas la oportunidad de descubrir sabores únicos y momentos inolvidables.

Fecha: viernes, sábado y domingo. @sdqgastronomico

Toc Toc

Esta multipremiada comedia, ovacionada por millones de espectadores en todo el mundo, estará protagonizada por respetados profesionales de las artes escénicas.

Con un humor inteligente, sensibilidad humana y contemporaneidad, la obra aborda el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) de seis pacientes en la sala de espera de la consulta de una prestigiosa especialista.

Fecha: viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 7:00 p.m. Teatro Lope de Vega. Boletas en Uepa Tickets.

Tributo al rock de los 80 y 90

La banda tributo 4ta Dimensión rendirá homenaje al rock con su espectáculo "Rock 80s vs 90s".

La agrupación llega con un concepto escogido directamente por su público a través de votaciones en su comunidad digital, reafirmando así la conexión cercana que mantiene con sus seguidores.

Será una batalla musical entre dos décadas doradas cargada de nostalgia, energía y mucho rock.

Fecha: sábado, a las 9:00 p.m., en Lungomare Bar & Lounge. Boletas en Tix.do.