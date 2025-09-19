Grabaciones de "Dominicana´s Got Talent" reúnen más de 200 actos en su tercera temporada

El jurado de la tercera temporada de "Dominicana´s Got Talent" está formado por Waddys Jáquez, Pamela Sued, Irving Alberti y Nashla Bogaert. ( FUENTE EXTERNA )

Dominicana´s Got Talent grabó durante diez días las primeras dos etapas de su tercera temporada. Serán transmitidas en octubre, con el fin de mostrar ante el público dominicano las diversas capacidades que se presentan en el país.

Más de 8,000 personas asistieron como público para ver cómo más de 200 actos participaron: cantantes, bailarines, magos, comediantes y números de riesgo. La edición plantea un cambio en la forma en que se exhibe el talento local.

El productor Tuto Guerrero comentó: "Es imposible comprimir lo que vivimos en esos días. No había horas suficientes para todo lo que este país tenía que mostrar."

El equipo de producción ejecutiva está conformado por Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler. Para ellos, el programa ha variado la forma en que se consume arte dominicano en televisión.

"Cada temporada nos convence más de que este escenario no es solo entretenimiento, es un reflejo del gran potencial que tenemos como país", dijeron.

El jurado de esta tercera temporada está formado por Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued e Irving Alberti. La conducción corre a cargo de Enrique Quailey y Lorenna Pierre. Los participantes del jurado señalaron que las audiciones han mostrado variedad de propuestas.

Equipo técnico y premio

La producción involucra a más de 420 personas. El premio para el ganador será de RD$ 3,000,000.00, según la información oficial.

