Angelina Jolie y su encrucijada vital en "Couture", protagonistas en San Sebastián

La actriz estadounidense Angelina Jolie será este domingo la protagonista del Festival de San Sebastián, donde presenta a competición "Couture", de la directora francesa Alice Winocour.

"Couture" está ambientada en la Semana de la Moda de París y reúne a cuatro mujeres que viven un punto de inflexión en sus vidas, entre ellas Maxine (Jolie).

Maxine es una directora de cine estadounidense en proceso de divorcio que afronta la noticia de su enfermedad y que vive un romance con un colaborador, interpretado por el actor francés Louis Garrel.

La famosa actriz de 50 años, laureada con un Óscar a la mejor actriz de reparto en 1999 por "Girl, Interrupted", está familiarizada con las circunstancias de su personaje.

En 2013, se sometió a una doble mastectomia, y dos años después fue operada para extirparse los ovarios y las trompas de falopio, todo ello para reducir las altas probabilidades genéticas que tenía de sufrir un cáncer que ya le costó la vida a su madre y otras familiares.

La actriz suiza Ella Rumpf, la actriz sursudanesa Anyier Anei, la directora francesa Alice Winocour y la actriz estadounidense Angelina Jolie asisten al estreno mundial de «Couture» en el Princess of Wales Theatre durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. (FUENTE EXTERNA)

Además, conviven en "Couture" una prometedora modelo debutante de Sudán del Sur, una maquilladora que intenta dedicarse a la literatura y una modista que realiza su primer vestido para el gran certamen de la moda parisino.

En su primera visita al festival de la ciudad española, Jolie ofrecerá una conferencia de prensa junto a Louis Garrel y Alice Winocour.

Su presencia da brillo a la 73ª edición del certamen, que el sábado visitó la actriz francesa Juliette Binoche y por el que pasarán también Colin Farrell y Jennifer Lawrence.

A sus solamente 35 años, Lawrence, ganadora de un Óscar en 2013 por "Silver Linings Playbook", recibirá el gran premio honorífico Donostia, creado en 1986 y que antes recayó en Gregory Peck, Lauren Bacall, Bette Davis, Al Pacino, Cate Blanchett y la propia Binoche, entre otros.

Homosexualidad y vejez

Muy aplaudida en su proyección oficial, también entró este domingo en concurso por la Concha de Oro "Maspalomas", de los directores Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

Junto al también vasco Jon Garaño integran la productora Moriarti, detrás de películas como "Loreak" y "Handia", ganadora de diez premios Goya y el premio especial del jurado en San Sebastián.

"Maspalomas" marca el regreso a las películas en vasco de Moriarti, luego de dos largometrajes en castellano, "La trinchera infinita" y "Marco".

En ella, Vicente (José Ramón Soroiz), de 76 años, acaba de romper con su novio y vive una vida de placer en Maspalomas, epicentro del ambiente LGTBI en las islas Canarias, cuando sufre un ictus.

Sin dinero, se ve obligado a volver a la conservadora San Sebastián y ponerse al cuidado de su hija, con la que no ha tenido relación en 25 años, quien lo lleva a una residencia, un ambiente en el que tiene que volver a reprimir su verdadero yo.

"A mí me costó salir del armario y se me hacía muy duro que alguien de una generación anterior, que le ha costado aún más, (...) al final de su vida vuelve a ese encierro y ese fue un poco el motor" de la película, explicó el realizador Jose Mari Goenaga en rueda de prensa.

José Ramón Soroiz, uno de los actores vascos más reconocidos, confesó que pese a que le encantó el guión le costó aceptar el papel por las escenas de sexo.

"Estoy orgulloso de mi trabajo (...) Fueron los dos meses más duros y los más maravillosos que he vivido yo en los 50 años que llevo en esta profesión", señaló el intérprete, feliz de haber dicho que sí.

Un poeta y una médium de mascotas

Y en Horizontes Latinos, la sección competitiva dedicada al cine latinoamericano, se presentan este sábado "El mensaje", del director argentino Iván Fund, y "Un poeta", del colombiano Simón Mesa Soto.

"El mensaje" cuenta la historia de una niña capaz de comunicarse con los animales cuyos tutores la ofrecen como médium de mascotas.

El protagonista de "Un poeta" es Óscar Restrepo, un poeta que acabó sin brillar a la altura de lo que prometía, en cuya vida aparece una prometedora adolescente a la que ve como un diamante literario en bruto.