Adiós a Chencha, la reina del son

El son perdió a una de sus grandes: Chencha (Inocencia Paredes), una gigante de esta danza elegante y rítmica, que hizo que todos quisiéramos movernos a su compás.

Ahora se ha ido a reunirse con Bonyé, su inseparable pareja, admirada en todo el país y juntos ganadores de premios nacionales e internacionales.

Alexis Méndez, gestor cultural, confirmó la noticia a Diario Libre.

Amor por el son

Inocencia Paredes (Chencha) formó junto a su esposo José María Guerrero (Bonyé), la pareja de baile de son más emblemática y representativa del país, con repercusión a nivel internacional.

Ambos fueron protagonistas del resurgir de la música y el baile del son en el país, dando origen al Club Nacional de Soneros, uno de los principales espacios para bailar y escuchar ese ritmo en el país, creada en 1986.

Chencha y Bonyé fueron una de las parejas soneras más destacadas de República Dominicana y Latinoamérica. Tanto en su vida personal como en la social y cultural, se complementaban perfectamente.

"Ella tiene el mismo estilo de baile que yo. Nadie se lo enseñó; nació con eso. Le encanta bailar, le gusta arreglarse, igual que a mí. Nos cuidamos mutuamente; es una coincidencia de la naturaleza, porque coincidimos en muchísimas cosas", contaba Bonyé.

Homenaje en vida

Su legado está más vivo que nunca gracias a Manuel Jiménez, quien, durante su gestión municipal, la homenajeó inmortalizándola con un espacio único para bailar son: "Chencha Espacio Abierto", justo debajo del Puente Mella, a orillas del río Ozama.

Un espacio concebido para el despliegue de conciertos, bailes y eventos relacionados con el son, el merengue, la salsa, la bachata y otras expresiones musicales características del pueblo dominicano y el Caribe.

Allí, cada viernes, amigos, compañeros, orquestas soneras y amantes del género seguirán celebrando su arte y manteniendo su legado en movimiento.

Que descanse en paz y que allá, en el cielo, la reciban con música, baile y el ritmo que siempre la definió.