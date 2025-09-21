Tres escritoras dominicanas son reconocidas en los International Latino Book Awards 2025

Las escritoras Carol Suárez, Bárbara Hernández y Ericarol Carlo fueron premiadas en los International Latino Book Awards 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La literatura dominicana vuelve a destacarse en el escenario internacional. Tres autoras dominicanas, acompañadas por la escritora y mentora de autoras Ericarol Carlo, fueron reconocidas en los International Latino Book Awards 2025, el mayor y más prestigioso certamen literario latino de los Estados Unidos.

Ericarol Carlo, autora de Las hijas de Enrico Russo, fue finalista en la categoría "Isabel Allende Most Inspirational Book in Spanish", con una novela inspirada en su bisabuelo materno, un emigrante italiano cuya historia familiar ha conmovido a sus lectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-12-at-94808-am-897c4190.jpeg Ericarol Carlo, autora de Las hijas de Enrico Russo. (FUENTE EXTERNA)

Tres premios internacionales

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/screen-shot-2025-09-21-at-124512-pm-2b5a2d55.png Bárbara Hernández, autora de Flechando sueños. (FUENTE EXTERNA)

Junto a ella, dos de sus autoras también recibieron galardones:

Carol Suárez , autora de Laboralmente feliz, obtuvo Mención de Honor en la categoría de Libros de Autoayuda , siendo la única dominicana en su categoría.

, autora de Laboralmente feliz, obtuvo , siendo la única dominicana en su categoría. Bárbara Hernández, autora de Flechando sueños, fue finalista en la categoría Biografía en Español, compartiendo categoría con reconocidos autores como Jorge Ramos y obras publicadas por Editorial Planeta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-12-at-94839-am-30c02563.jpeg Carol Suárez, autora de Laboralmente feliz. (FUENTE EXTERNA)

"Este reconocimiento es un triunfo colectivo para las autoras dominicanas y para las historias que merecen ser contadas", expresó Ericarol Carlo. "Como escritora y mentora de autoras, me llena de orgullo ver que nuestras voces siguen cruzando fronteras y encontrando un espacio en el mundo literario internacional".

Para Carlo, escritora y mentora de futuras autoras, estos logros son mucho más que premios: son la confirmación de que "nuestras voces, nuestras historias y nuestras raíces merecen llegar al mundo entero".

Los International Latino Book Awards, celebrados anualmente en Estados Unidos, reconocen la excelencia en libros escritos en español, inglés y portugués por autores latinos o con temática latina. Este año participaron más de 3,000 obras de todo el continente y los premios serán entregados el próximo 25 de octubre.

Con estos galardones, Ericarol Carlo reafirma su compromiso de acompañar y guiar a más escritoras en su camino a la publicación, animándolas a compartir sus historias y dejar un legado literario.