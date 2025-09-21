×
Marina Frías estrenará la obra de teatro "Las ninfómanas": risas, música y confesiones sin filtro

Un show atrevido, interactivo y solo para adultos que llega el 9 de octubre a Lungomare Bar & Lounge

    Expandir imagen
    Marina Frías estrenará la obra de teatro "Las ninfómanas": risas, música y confesiones sin filtro
    Marina Frías estrenará la obra de teatro "Las ninfómanas", un show atrevido, interactivo y solo para adultos. (FUENTE EXTERNA)

    La comunicadora y dramaturga Marina Frías vuelve a la escena con la propuesta más osada de su carrera: "Las ninfómanas", un espectáculo donde el humor, la música y las confesiones subidas de tono se mezclan en un formato teatral-musical que promete no dejar a nadie indiferente.

    Expandir imagen
    Infografía

    La trama gira en torno a seis mujeres que, cargadas de excesos, secretos y demonios sexuales, deciden inscribirse en un taller de canto y danza pensado especialmente para adictas al sexo.

    Entre bailes, ocurrencias delirantes y confesiones inesperadas, las protagonistas se enfrentan a sus obsesiones con una mezcla explosiva de picardía, desparpajo y carcajadas.

    Una propuesta interactiva

    Lo más divertido es que el público no solo observa: la puesta rompe la cuarta pared e invita a los asistentes a convertirse en cómplices, creando momentos de sorpresa y complicidad colectiva.

    En el escenario estarán Pachy Méndez, Nathalia Herrera, Susana Silfa, Susie Caraballo, Keren Dinzey y Yoelis Santos, bajo la dirección y el guion de la propia Marina Frías.

    La producción corre a cargo de Carlos Echenique junto a Lungomare Bar & Lounge.

    "Las ninfómanas" es un show solo para adultos, cargado de humor sin censura, música vibrante y un ambiente atrevido.

    • La cita será el miércoles 9 de octubre a las 9:00 p. m. en Lungomare Bar & Lounge. Una experiencia exclusiva para quienes se atrevan a vivirla sin filtros.
    Leer más
