Investigan tiroteos frente a la "casita" utilizada por Bad Bunny en videoclip

La "casita" de Bad Bunny en Humacao. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Puerto Rico investiga dos incidentes de tiroteo registrados la noche del domingo frente a la residencia utilizada como locación principal en el video musical "Debí Tirar Más Fotos" del artista Bad Bunny, en el barrio Río Abajo de Humacao.

Aunque no se reportaron heridos ni daños materiales, el suceso ha generado preocupación por la seguridad del lugar, convertido en punto turístico tras el estreno del videoclip en enero de 2025.

El propietario del inmueble, Ramón Carrasco Delgado, de 84 años, informó a las autoridades que escuchó gritos ofensivos y luego disparos provenientes de un vehículo en movimiento.

Minutos después, otro automóvil llegó a la zona y se repitieron los gritos, esta vez mencionando el nombre de un artista urbano. La policía recuperó tres casquillos de bala calibre 9 mm en la escena. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

La residencia, reconocida por su color salmón con detalles amarillos, ha sido visitada diariamente por fanáticos desde la difusión del video.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/ee50e6870271-bb-2-2c1561f3.jpg

Carrasco ha expresado que la constante presencia de curiosos afecta su privacidad y seguridad. Además, denunció que su hogar ha sido replicado para los conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico sin su autorización.

Carrasco presentó una demanda civil contra Bad Bunny y tres compañías vinculadas (Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Productions LLC), reclamando al menos un millón de dólares por uso no autorizado de la imagen de su propiedad y los daños emocionales causados.

Según la querella , Carrasco, quien no sabe leer ni escribir, fue inducido a firmar digitalmente sin conocer el contenido de los documentos. Solo recibió dos pagos que suman 5,200 dólares, mientras el video ha superado los 22 millones de vistas.

