Jimmy Kimmel Live! regresa a la televisión tras suspensión por controversia política

Foto de archivo de Jimmy Kimmel en la que aparece sentado frente a las cámaras en el estudio de su programa nocturno, durante una grabación en el set de Jimmy Kimmel Live! en Hollywood. ( FUENTE EXTERNA )

El programa nocturno Jimmy Kimmel Live! volverá a la pantalla de ABC este martes, luego de una suspensión temporal provocada por la controversia generada tras un monólogo del presentador que aludía al movimiento MAGA y al asesinato de Charlie Kirk.

La cadena ABC, propiedad de The Walt Disney Company, confirmó el regreso del programa a través de un comunicado en el que explicó que la pausa fue una decisión tomada para "evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para el país".

La empresa señaló que mantuvo conversaciones con Kimmel durante los días siguientes y que, tras ese proceso, se acordó retomar la emisión.

La suspensión ocurrió el miércoles anterior, después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), junto con estaciones afiliadas, expresaran objeciones al contenido del monólogo de Kimmel, considerándolo inapropiado.

La situación provocó una amplia discusión pública sobre la libertad de expresión, la censura y el papel de las corporaciones de medios ante las tensiones políticas. Grupos de manifestantes se congregaron frente a oficinas de Disney en Nueva York y California, así como en las afueras del teatro de grabación del programa en Hollywood.

En respuesta, más de 400 figuras del mundo artístico, incluidos Tom Hanks y Meryl Streep, firmaron una carta abierta en apoyo a Kimmel, promovida por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Durante su trayectoria, Kimmel ha sido crítico del expresidente Donald Trump y del movimiento político MAGA. El enfrentamiento verbal entre ambos ha sido una constante en los últimos años.

El programa, que emplea entre 200 y 250 personas, ha sido reconocido en varias ocasiones por su rol comunitario. Durante la huelga del Sindicato de Guionistas en 2023, Kimmel financió temporalmente al equipo de producción, y más recientemente, los estudios del programa sirvieron como centro de ayuda durante los incendios forestales en Los Ángeles.

Sal Iacono, primo de Kimmel y colaborador del programa, sugirió en redes sociales que "aún quedan un par de sorpresas explosivas", en referencia al regreso del show.