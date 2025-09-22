La Oficina Nacional de Derecho de Autor registra más de 80 mil obras entre 2020 y 2025

Personal técnico de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) durante sus labores de registro de obras, junto a José R. Gonell Cosme, director general desde 2020, quien informó que entre 2020 y 2025 se han inscrito 80,477 creaciones en la institución. ( ARCHIVO / FUENTE EXTERNA )

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), dirigida desde 2020 por José R. Gonell Cosme, ha registrado 80,477 obras entre 2020 y 2025, una cifra cercana al total acumulado en los 34 años anteriores desde la creación de la entidad en 1986.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, durante el período de 1986 a 2020, se registraron 93,862 obras. De estas, 71,000 fueron registradas entre 2005 y 2020.

En comparación, el total de los últimos cinco años representa un incremento del 13.4 % respecto al período 2005–2020 y es apenas un 14 % menor que el acumulado de las tres décadas anteriores.

La ONDA fue establecida mediante la Ley 32-86. Según datos oficiales, en 2020 se registraron 434 obras.

En 2021, la cifra aumentó a 4,415, en 2022 a 5,114, en 2023 a 25,513, y en 2024 a 21,851. Esto suma un total de 57,327 obras registradas entre 2020 y 2024. Con los registros correspondientes a 2025, la cifra asciende a 80,477.

Según la institución, este aumento se relaciona con cambios en los procesos internos, campañas dirigidas a creadores y la reducción en los tiempos de entrega de certificados, que pasaron de semanas a menos de 24 horas.

Los registros incluyen obras de literatura, música, artes visuales, audiovisuales, software, investigaciones científicas y obras inéditas.

Gonell Cosme participa actualmente en una conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Paraguay, donde ha presentado estos resultados. Señaló que el respaldo del Poder Ejecutivo ha sido un factor en la implementación de estas medidas.

La ONDA afirma que los cambios han permitido a los autores contar con mejores herramientas legales para gestionar y negociar sus derechos .

