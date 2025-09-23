Banreservas inaugura exposición "Melissa 20, Momentos" en Top Resa 2025

El ministro de Turismo, David Collado, estuvo presente en la inauguración de la exposición. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas inauguró la exposición "Melissa 20, Momentos" de la artista dominicana Melissa Roedán, en el marco de la Feria Internacional de Turismo IFTM Top Resa 2025, con la que consolida su respaldo a la proyección cultural del país en escenarios extranjeros.

La apertura estuvo encabezada por Ysidro García, vicepresidente senior de Negocios de Banreservas, en representación del presidente Leonardo Aguilera.

Durante su intervención, García destacó que la entidad participa en esta feria desde 2015, utilizándola como plataforma para atraer inversiones, fortalecer vínculos con el sector turístico y promover el arte dominicano en el extranjero.

"La exposición de Melissa Roedán constituye un reflejo de nuestra identidad y de las luchas sociales y ambientales que nos conciernen a todos. Con más de 30 piezas, Melissa 20, Momentos representa su evolución creativa y reafirma el compromiso de Banreservas con la cultura", expresó García.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-13133-pm-4913e360.jpeg Escultura de la exposición. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-13133-pm-1-22d22760.jpeg Pieza de la exposición. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-13133-pm-2-69c5c393.jpeg Obra expuesta. (FUENTE EXTERNA)

En la apertura también participó el ministro de Turismo, David Collado, quien resaltó que la obra de Roedán confirma que el arte y la cultura son pilares fundamentales en la promoción internacional de la República Dominicana.

"Felicitamos a Melissa por su gran trabajo, porque estas creaciones transmiten el alma de nuestro país y fortalecen nuestra imagen como destino", afirmó Collado.

La muestra reúne pinturas, esculturas, collages, fotografías y objetos reciclados elaborados con metales, resinas y cerámicas, donde la artista combina técnicas clásicas y contemporáneas.

Sus piezas abordan temas como la identidad, la naturaleza, la violencia y la resistencia, inspiradas tanto en su herencia dominicana como en su experiencia en Italia.

Trayectoria y reconocimientos

Con esta exposición, Melissa Roedán celebra dos décadas de trayectoria artística, en las que ha logrado múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

Roedán fue la primera dominicana en recibir el Fiorino de Oro en Escultura del Premio Firenze en 2017, y acumula 27 participaciones colectivas y 11 individuales en distintos escenarios de Europa y la República Dominicana.

La artista agradeció a Banreservas "por confiar en mí y en mis obras, y hacerme parte de esta feria tan importante para el turismo en todo el mundo".

Agregó que "con estas piezas represento diversos momentos de mi vida, momentos que reflejan lo que es ser dominicana".

Con esta iniciativa, Banreservas reafirma su compromiso de impulsar la cultura como parte esencial de la proyección del país en el mundo.