Edanco celebra dos décadas de buena danza en República Dominicana

Durante esta edición, el festival reunirá a más de 50 artistas, 15 compañías y representantes de nueve países. ( FUENTE EXTERNA )

Con la presentación especial de la compañía Provisional Danza de España, la Fundación Encuentro de Danza Contemporánea inauguró la vigésima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea (Edanco 2025), evento se realizará del 19 de septiembre al domingo 5 de octubre, en el Palacio de Bellas Artes y otras locaciones.

Patricia Ortega, directora de Edanco 2025, resaltó la importancia de esta edición especial: "Celebramos dos décadas en movimiento, construyendo puentes culturales a través de la danza. Esta edición será una experiencia enriquecedora, con una cartelera diversa y actividades para todos los públicos".

Marinella Sallent, directora de Bellas Artes, destacó lo que ha significado estas dos décadas de Edanco para la danza contemporánea, para el arte en la Republica Dominicana y los países participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/edanco-2-f6da7bd2.jpeg

Durante esta edición, el festival reunirá a más de 50 artistas, 15 compañías y representantes de nueve países: España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, México, Cuba, Costa Rica y República Dominicana.

Con esta participación internacional, Edanco reafirma su lugar como uno de los festivales de danza contemporánea más relevantes del Caribe y Centroamérica.

Además, la Fundación Teatro Popular Danzante (Funtepod) celebrará en este marco su 45 aniversario, consolidando la unión entre la danza contemporánea y el folclore dominicano.

Más

El festival no solo ofrecerá funciones artísticas, sino también un Edanco Alternativo, que incluye talleres, conferencias, conversatorios, proyecciones de video danza, grabaciones de pódcast, conciertos y teatro, ampliando su alcance más allá de los escenarios tradicionales.

Edanco 2025 tendrá como sede principal el Palacio de Bellas Artes, la Sala Manuel Rueda y contará además con funciones y actividades en espacios alternativos como Casa de Teatro, Centro Cultural de España, Centro Cultural Banreservas, Jardín Secreto; así como las universidades Unibe, Intec y Unapec.

Edmundo Poy, presidente de la Fundación Edanco, destacó el impacto cultural del festival: "Edanco ha logrado posicionar al país como un referente artístico regional, creando puentes entre culturas y llevando la danza a nuevos públicos".

Te puede interesar EDANCO 2025 celebrará dos décadas en movimiento en los escenarios