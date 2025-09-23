Las actividades en honor a Frank Moya Pons en la Feria del Libro de Santo Domingo

Este año, la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo estará dedicada al maestro Frank Moya Pons. ( FUENTE EXTERNA )

Con una vida consagrada al estudio y la enseñanza de la historia dominicana, Frank Moya Pons será homenajeado en la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre, reconociendo así la influencia de este maestro de generaciones en la construcción de la memoria nacional.

"El reconocimiento a Moya Pons llega porque ha dedicado toda una vida al estudio y a la divulgación de la historia nacional, contribuyendo con la formación de miles de dominicanos", declaró el director de Ferias del Libro, Joan Ferrer.

En esta edición, la figura de Moya Pons será el eje de múltiples actos, no solo como reconocimiento a su obra sino como punto de encuentro entre la memoria histórica y los desafíos contemporáneos del pensamiento dominicano.

Autor más vendido

Considerado el autor dominicano más vendido de todos los tiempos, Frank Moya Pons ha entregado a la nación obras fundamentales, entre ellas su célebre "Manual de historia dominicana", convertido en referencia obligada en las aulas y traducido también al inglés bajo el título "The Dominican Republic: A National History".

"Su legado ha transformado la historiografía dominicana, pasando de un enfoque tradicional y positivista hacia corrientes más modernas y actuales, con una visión crítica y renovada del quehacer histórico", subrayó Ferrer, tras indicar que Moya Pons ha dejado una huella indeleble en toda una generación de historiadores que deben dar continuidad a su obra.

Su producción académica se extiende a títulos clave como "La dominación haitiana, 1822-1844", "Después de Colón", "Breve historia contemporánea de la República Dominicana", "Historia del Caribe" y "La otra historia dominicana", esta última una compilación de 251 ensayos que ofrecen una mirada renovadora a la historia reciente del país.

Nacido en La Vega, Moya Pons se formó en Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y completó estudios de maestría en Historia Latinoamericana y Europea en la Universidad de Georgetown. Su trayectoria académica lo llevó a doctorarse en Historia Latinoamericana y Desarrollo Económico en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Florida, además de investigador y directivo en instituciones de alto perfil como el Instituto de Estudios Dominicanos del City College de Nueva York, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y el Museo de las Casas Reales.

En 2024, su carrera fue reconocida con el título de "Investigador de la Nación" y con el "Laudatio Académica" de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, máxima distinción que otorga esa institución.

Amplio programa

El evento, dedicado además a la literatura infantil y con la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor, reafirma su condición de mayor cita literaria del país, avalada desde 2023 con la certificación Marca País.

Durante diez días, la feria reunirá a escritores, editores, académicos y un público diverso en más de 600 actividades, que incluyen presentaciones de libros, conferencias, talleres y coloquios.

La FILSD incluye un pabellón exclusivamente dedicado a su vida y obra. Allí se proyectará de manera recurrente el audiovisual "Frank Moya Pons: historiador intergeneracional del siglo XX", que podrá verse casi todos los días a las tres de la tarde, convirtiéndose en una de las actividades más reiteradas del calendario.

También se presentará en seis ocasiones la película "Isla de dos Repúblicas" (2021), dirigida por Héctor Luis Montás y escrita por el propio Moya Pons, consolidando así la relación entre historia y cine como herramientas de difusión cultural.

El sábado 27 de septiembre, a las seis de la tarde, tendrá lugar la presentación colectiva de varias reediciones de sus libros más emblemáticos, entre ellos "La otra historia dominicana" e "Historia dominicana para todos", junto con la "Biografía gráfica Frank Moya Pons", de Miguel Reyes Sánchez.

Además, se ofrecerán conferencias magistrales en distintos momentos de la feria. Entre ellas destacan "Frank Moya Pons y la filantropía en el medio ambiente", el 29 de septiembre; "La reescritura de la historia en busca de sus pasajes silenciados", a cargo del historiador Edwin Espinal Hernández, el 30 de septiembre; "Aportes a la cultura textual del conocimiento de la historia", el 1 de octubre; y "Mi experiencia docente en la enseñanza de la historia a partir del Manual de Historia Dominicana", el 3 de octubre.

La Cinemateca Dominicana también se suma al tributo con un ciclo de cine homenaje que arrancará el 26 de septiembre con la proyección del largometraje "Tumba y quema" y continuará los días 27 de septiembre y 2 de octubre con nuevas entregas, siempre a las siete de la noche.

El sábado 4 de octubre, en el Pabellón de Identidad y Ciudadanía, se impartirá la conferencia "Una vida para la historia: disertación sobre los aportes de Frank Moya Pons", completando así un programa que dimensiona la magnitud de su legado.

La FILSD 2025 contará con quince pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 espacios de exhibición, con especial atención en la literatura infantil y escolar.