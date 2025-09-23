Juan Luis Guerra organiza evento solidario en Casa de Campo

El artista Juan Luis Guerra en plena función de la gala a favor de Casa Esther y la Unidad de Niños Quemados del Robert Reid Cabral. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado 20 de septiembre de 2025, el artista Juan Luis Guerra organizó una gala benéfica en el Marina Riverside Center de Casa de Campo, con el objetivo de recaudar fondos para Casa Esther y la Unidad de Niños Quemados del Hospital Robert Reid Cabral.

La actividad fue organizada por la Fundación Juan Luis Guerra, en coordinación con el empresario George Nader. Durante el evento, se reunieron figuras del ámbito artístico, empresarial y social, en una jornada enfocada en el respaldo económico a proyectos dirigidos a la atención de la niñez.

Los fondos obtenidos serán destinados a Casa Esther, una institución que brinda apoyo a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y a la Unidad de Niños Quemados del Hospital Robert Reid Cabral, que ofrece atención especializada a menores con quemaduras graves.

El evento contó con el respaldo de la empresa Tiffany & Co., en calidad de patrocinador. Asimismo, participó el actor Diego Boneta, quien asistió como invitado a la actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/george-nader-astrid-bonetasarodj-bertin-y-diego-boneta-43abf4c3.jpg George Nader, Astrid Boneta,Sarodj Bertin y Diego Boneta.

Durante su intervención, Juan Luis Guerra agradeció a los asistentes por su apoyo e hizo un llamado a continuar respaldando iniciativas orientadas al bienestar infantil.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/amariilys-german-george-nader-7a1016b5.jpg Amariilys German y George Nader.

"Es un honor poder contribuir a causas tan importantes como Casa Esther y la Unidad de Niños Quemados. Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos para brindar a estos niños las oportunidades y cuidados que merecen", expresó el artista.

La gala concluyó con el anuncio de que lo recaudado será canalizado a través de la fundación para fortalecer los servicios que ambas instituciones ofrecen.

