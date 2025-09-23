James Van Der Beek no pudo asistir a reencuentro de "Dawson´s Creek" por su lucha contra el cáncer

"James Van Der Beek, quien lucha contra el cáncer, envió un mensaje al no poder asistir a la reunión de Dawson´s Creek". ( MARC CARTWRIGHT )

El actor James Van Der Beek, protagonista de la serie juvenil "Dawson´s Creek", no pudo participar de forma presencial en la esperada reunión del elenco celebrada este lunes en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York, debido a problemas de salud.

Sin embargo, compartió un mensaje grabado en video para sus compañeros de reparto y los seguidores de la producción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-90740-am-1-17ebab63.jpeg Imagen actual de James Van der Beek, actor principal en la serie adolescente Dawson's Creek. (FUENTE EXTERNA)

Van Der Beek, de 48 años, explicó que desde hace meses esperaba el encuentro organizado por su compañera Michelle Williams, pero una afección estomacal le impidió acudir.

"No puedo creer que no estoy allí, que no voy a poder ver en persona a mi hermoso elenco y agradecer a cada persona que ha hecho posible esta noche", expresó visiblemente emocionado.

El intérprete, diagnosticado en 2024 con cáncer colorrectal en etapa 3, destacó la importancia del evento benéfico en favor de la fundación F Cancer, calificando como "humillante" el esfuerzo invertido en su organización.

Durante su mensaje, presentó con humor a su reemplazo en la velada: el actor y compositor Lin-Manuel Miranda, a quien definió como un "nuevo talento en ascenso".

El reencuentro en el escenario

El resto del elenco principal —Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Philipps, Kerr Smith, Meredith Monroe, entre otros— se reunió para una lectura en vivo del guion del primer episodio de la serie, emitido en 1998.

La velada también incluyó la participación de la esposa de Van Der Beek, Kimberly, y sus hijos, quienes subieron al escenario para interpretar junto al elenco el tema principal de la serie, "I Don´t Want to Wait", de Paula Cole.

La reunión contó con la dirección de Jason Moore y la producción de Kevin Williamson (creador de la serie), además de Williams, su esposo Thomas Kail, y otros colaboradores.

El aclamado director Steven Spielberg envió un mensaje en video para la ocasión, en el que felicitó al elenco y bromeó con que algún día espera tener un "closet como el de Dawson".

Una cita con la nostalgia

Emitida entre 1998 y 2003, "Dawson´s Creek" marcó a una generación con su retrato de la adolescencia y lanzó al estrellato a sus protagonistas. El evento de este lunes no solo celebró el legado de la serie, sino que también sirvió como plataforma para apoyar la lucha contra el cáncer.

Van Der Beek, aunque ausente físicamente, insistió en que su gratitud hacia sus compañeros y seguidores sigue intacta:

"Ustedes son los mejores fanáticos del mundo", aseguró en su mensaje.