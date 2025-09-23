Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026

La boricua Denise Quiñones se coronó como Miss Universo 2001, edición celebrada en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, en Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Rico volverá a ser el epicentro de la belleza mundial. La isla ha sido elegida como sede del certamen Miss Universo 2026, en la que será la edición número 75.

Así lo anunció oficialmente la gobernadora Jenniffer González durante una conferencia de prensa celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también conocido como el "Choliseo", donde se llevará a cabo el certamen.

Esta será la cuarta ocasión en la historia en que Puerto Rico recibe el concurso de belleza.

Un evento con impacto cultural y económico

Además del espectáculo central, Miss Universo 2026 generará más de 1,100 empleos temporales, entre directos e indirectos. También se informó que la producción del evento se llevará a cabo con talento puertorriqueño, y que se organizarán al menos 10 eventos paralelos en distintos puntos de la isla, lo que promete un impacto cultural duradero.

"Estamos contemplando un impacto en toda la isla. Miss Universe 2026 va a dejar una huella cultural importante", afirmó la mandataria.

Por su parte, Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, destacó el valor estratégico del evento.

"Ser sede le brinda a Puerto Rico una plataforma extraordinaria para exponer sus encantos al mundo entero. Mostraremos a Puerto Rico como lo que realmente somos: un lugar moderno y factible para hacer negocios".

Desde la organización del certamen, un representante de Miss Universe explicó que Puerto Rico compitió con otros tres países para albergar el evento, pero que la decisión fue clara:

"Puerto Rico tenía algo especial, algo cálido en el país", afirmó, en nombre del CEO del certamen, Ronald Day.

El anuncio también contó con la presencia de las tres reinas boricuas que han llevado el título de Miss Universo: Deborah Carthy Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Otras ediciones

Puerto Rico ha sido sede del concurso en tres ocasiones anteriores:

1972, en el Cerromar Beach Hotel en Dorado, con la australiana Kerry Anne Wells como ganadora.

2001, en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, donde la puertorriqueña Denise Quiñones se coronó Miss Universe .

. 2002, en el Coliseo Roberto Clemente, donde resultó ganadora la representante de Rusia, Oxana Fedorova.

