"Pamela Todo un Show" se despide tras casi una década al aire: "Esto se queda para siempre"

Con un emotivo mensaje lleno de gratitud, la presentadora Pamela Sued anunció que este domingo llegará a su fin Pamela Todo un Show, programa que ha conducido durante casi 10 años a través de la pantalla de Color Visión.

"Me despido de esta etapa, pero no de ustedes, porque esto se queda para siempre. Esto fue Pamela, Todo un Show", expresó Sued al concluir la grabación del último episodio, donde estuvo rodeada de familiares, colegas del medio y amigos cercanos, en un ambiente de celebración y cariño.

En su mensaje publicado en redes sociales, Pamela agradeció profundamente a Color Visión, canal al que ha pertenecido por más de 21 años, y al equipo de El Garaje de Producciones, a quienes describió como "una familia que soñó y trabajó con el corazón en cada programa".

También dedicó palabras de agradecimiento a los anunciantes, invitados, a su familia y, especialmente, a los televidentes que la acompañaron durante cada emisión. "Gracias por cada noche, cada sintonía. Esta no es una despedida... es un brindis por todo lo que viene. ¡Porque el show siempre continúa!", escribió.

Pamela aclaró que este cierre no significa un adiós, sino el inicio de nuevas etapas en su carrera. A partir de octubre, continuará en la pantalla chica como jurado de la nueva temporada de "Dominicana´s Got Talent", iniciará el rodaje de un documental y vuelve a las tablas con la obra "Los vecinos de arriba".

"Me emociona abrirme a proyectos diferentes y recibir con ilusión lo que viene. Vivo este cierre con inmensa gratitud, optimismo y la certeza de que lo mejor está por llegar", añadió.

El último episodio de Pamela Todo un Show se transmitirá este domingo a las 10:00 p. m. y, según adelantó Sued, será una edición especial cargada de música, risas y celebración para cerrar con broche de oro una etapa que marcó su carrera y la televisión dominicana.