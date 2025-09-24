Embajador dominicano Tony Raful recibe la Orden de la Estrella de Italia por su labor diplomática

El embajador dominicano Tony Raful ha sido distinguido con la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Estrella de Italia, la más alta distinción de ese país. ( FUENTE EXTERNA )

En un emotivo acto celebrado en la sede de la Embajada de Italia en España, el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful, fue honrado con la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Estrella de Italia.

Esta es una de las distinciones más altas otorgadas por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en reconocimiento a sus méritos excepcionales en la promoción de la amistad y la cooperación internacional.

Premio a la trayectoria de Raful

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/whatsapp-image-2025-09-24-at-115632-am-1-7ef3b3e0.jpeg La medallaGran Oficial de la Orden de la Estrella de Italia fueentregada al embajador Tony Raful por el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi. (FUENTE EXTERNA)

La medalla le fue entregada por el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, en nombre del presidente Mattarella. Durante la ceremonia, Buccino destacó no solo la trayectoria diplomática de Raful, sino también su labor como académico, poeta y servidor público.

“Su liderazgo visionario y su compromiso han impactado positivamente múltiples áreas, desde la diplomacia jurídica hasta la cooperación científica y cultural. La relación bilateral entre Italia y la República Dominicana ha sido fortalecida gracias a su gestión”, expresó el embajador italiano.

Logros del embajador dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/screen-shot-2025-09-24-at-125412-pm-b40c67cf.png El embajador dominicano Tony Raful junto a su esposa Grey Soriano de Raful y varios funcionarios diplomáticos antes del evento. (FUENTE EXTERNA)

Entre 2020 y 2024, Raful ejerció como embajador dominicano en Italia, consolidando importantes avances en la relación bilateral.

Uno de los logros más destacados fue la firma del Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas en 2021, que dio inicio a un diálogo estructurado entre ambos países, facilitando la cooperación en diplomacia, cultura y hasta en la gastronomía.

Además, lideró la puesta en marcha de la Primera Misión Satelital Dominicana, en alianza con el Instituto Ítalo-Latinoamericano, abriendo nuevas fronteras para la ciencia y la tecnología en el país.

Su labor también dejó huella en el ámbito académico y científico. Promovió la creación del primer Doctorado en Ingeniería Sísmica en República Dominicana, fortaleció programas educativos como STEAM, y fomentó la diplomacia sanitaria mediante alianzas con la Universidad de Bolonia.

En lo cultural, impulsó numerosas iniciativas, incluyendo un acuerdo para el préstamo de piezas arqueológicas, entre ellas el emblemático “Cemí de algodón”.

El enfoque de Raful se ha centrado en una diplomacia de proyectos, transformando la amistad entre ambos países en oportunidades concretas de desarrollo humano, científico y cultural.

“La trayectoria del embajador Raful ha dejado una huella profunda. Por eso es merecedor de una altísima distinción como es la Estrella de Italia”, subrayó Buccino.

En su discurso de agradecimiento, Tony Raful resaltó que la condecoración simboliza una amistad profunda entre dos naciones y celebra la diplomacia como una herramienta transformadora.

“Esta estrella que hoy me honran en portar representa no solo un reconocimiento personal, sino una celebración de la diplomacia como herramienta transformadora, capaz de abrir caminos en la educación, la ciencia, la salud y la cultura”, afirmó.

Raful también aprovechó para expresar su gratitud al presidente Luis Abinader por confiarle la representación del país en el exterior, al equipo diplomático que lo acompañó durante su misión en Roma y a todas las instituciones italianas que participaron en la cooperación bilateral.

“La diplomacia vale en la medida en que mejora la vida de las personas”, recalcó.

El acto contó con la presencia de autoridades, miembros del cuerpo diplomático de ambos países en España, representantes institucionales y familiares del embajador, entre ellos la ministra de Interior y Policía de la República Dominicana, Faride Raful, y su esposa, Grey Soriano de Raful.

Qué significa recibir esta condecoración

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/whatsapp-image-2025-09-24-at-115632-am-2-1aa81ef8.jpeg

La Orden de la Estrella de Italia es una de las distinciones más prestigiosas del país y reconoce a personalidades extranjeras o italianas residentes fuera del país que se han destacado por fortalecer los vínculos de Italia con el mundo, promoviendo relaciones de cooperación en todos los ámbitos.

La distinción otorgada a Tony Raful refleja no solo su compromiso con la diplomacia, sino también su pasión por acercar a dos naciones a través de la cultura, la ciencia y la educación, dejando un legado que trasciende fronteras.