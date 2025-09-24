"Final Fantasy" lanza el videojuego más "político" de la saga

Aunque "Final Fantasy Tactics" se desarrolla en un universo medieval y fantástico, fue concebido como una crítica a la crisis económica que atravesaba Japón en el momento de su creación ( FUENTE EXTERNA )

Tres décadas después de su lanzamiento, "Final Fantasy Tactics", un juego de estrategia derivado de una de las sagas más importantes de videojuegos, sale a la venta el martes con un mensaje político que, según sus creadores, "sigue siendo de actualidad".

Publicado en 1997 en Japón para PlayStation y con varios millones de copias vendidas, el título incorpora una dimensión táctica a los habituales combates por turnos de la serie principal.

Los jugadores dirigen a un grupo de personajes en niveles con forma de tablero de ajedrez, siguiendo una trama con un trasfondo de lucha de clases.

Aunque el juego se desarrolla en un universo medieval y fantástico, fue concebido como una crítica a la crisis económica que atravesaba Japón en el momento de su creación y a las nefastas consecuencias que tuvo para su población.

Desigualdad y división

Tres décadas después, "la desigualdad y la división siguen profundamente arraigadas en nuestra sociedad", señaló Yasumi Matsuno, creador del juego original y supervisor de esta nueva versión, en un mensaje publicado en junio en las redes sociales.

"Es bastante increíble ver que este juego sigue siendo de actualidad", afirmó Kazutoyo Maehiro, director de "Final Fantasy Tactics", durante la feria Gamescom en agosto.

"No creo que haya ningún otro juego de esta saga que integre tan bien los temas políticos en una historia", agregó Maehiro, quien también formó parte del equipo de desarrollo original.

Para diseñar esta nueva versión, subtitulada "The Ivalice Chronicles", los creadores, que ya no disponían del código fuente original, tuvieron que reconstruirlo "a partir de la documentación técnica del juego original, impresa en papel".

Este lento trabajo de reconstitución comenzó hace casi diez años, explicó Maehiro.

El equipo se dedicó luego a hacer la experiencia más accesible para los jugadores actuales, acelerando algunas fases de combate y proponiendo varios niveles de dificultad, detalló Ayako Yokoyama, codirectora del juego.

Con esta versión, los fans de "Tactics" por fin tendrán acceso en los ordenadores y consolas actuales a un juego que la firma Square Enix no lanzó en Europa hasta que tuvo casi 10 años, y solo para la PSP portátil de Sony.