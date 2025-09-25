Edanco abre su escenario a las nuevas generaciones de la danza

La danza contemporánea dominicana brilló con fusiones de ritmos locales y propuestas urbanas. ( CORTESÍA DE MIKA PASCO. )

El Festival Internacional de Danza Contemporánea (Edanco) inició este miércoles la esperada "Noche de Danza Joven", con una función a casa llena en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

La segunda presentación está programada para este jueves, con nuevas coreografías y propuestas de agrupaciones emergentes.

El público disfrutó de un espectáculo vibrante con la participación de las agrupaciones Roblox de Núcleo Extremo, Da Republic Junior, Royalty Dance, Explicitus, Private Studio y Golden Dancer Official, que mostraron energía y destreza en cada coreografía.

También subieron al escenario academias de formación como Belkis Sandoval, Danza Ozama, Movimiento Centro de Entrenamiento, Lyncas Academy, Laura Ramírez, ADS Academy Dance y Ballet Luisianny Acevedo, con coreografías de alto nivel que evidencian el trabajo constante en la preparación de niños y jóvenes dentro de la danza contemporánea.

El escenario se llenó de color y ritmo con fusiones de merengue, folclor y música urbana, además de las actuaciones de solistas como Sander Robert, bajo la coreografía de Laura Ramírez, junto a propuestas de KONFESION, Danza Mix y la Fundación de Teatro Trípode.

La directora artística de Edanco, Patricia Ortega, destacó el esfuerzo de las academias y subrayó la proyección internacional del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/explicitu-danza-joven-ad8b393a.jpg Jóvenes talentos de la danza contemporánea durante su participación en el Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO). (MIKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/golden-dancer-35f6b278.jpg La danza contemporánea dominicana brilló con fusiones de ritmos locales y propuestas urbanas. (MIKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/konfession-f96d461a.jpg Público y bailarines disfrutaron de una jornada dedicada al impulso de las nuevas generaciones de artistas. (MILKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/teatro-tripode-b2131c91.jpg El grupo de Teatro Trípode. (MIKA PASCO)

"Las nuevas generaciones son la semilla que alimenta el futuro cultural del país", afirmó. Ortega recordó que Edanco es dirigido por maestros de la danza y miembros de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, con el respaldo de familias y amigos que acompañan a los bailarines.

Homenajes

La programación del festival continúa este fin de semana en el Palacio de Bellas Artes con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea , bajo la dirección de Edmundo Poy, el viernes 26 y sábado 27 de septiembre a las 8:30 de la noche.

El domingo 28, a las 7:00 de la noche, se presentará la Fundación Teatro Popular Danzante (FUNTEPOD), que celebrará su 45 aniversario con un homenaje a Nereyda Rodríguez y Marilin Gallardo.