Inauguran la exposición colectiva "Fusionarte" en la UASD

La Fundación "Fusión", en colaboración con la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dejó inaugurada la exposición colectiva "Fusionarte", una muestra que reúne el trabajo de nueve destacados artistas visuales dominicanos vinculados a dicha institución académica.

Esta exposición marca el inicio de una alianza entre la Fundación "Fusión" y la UASD, y representa la primera vez que los artistas de la fundación exponen de forma conjunta en los espacios de la universidad, indica una nota de prensa.

América Olivo, Citlally Miranda, Enrique Royo, José Ramia, Kelvin Naar, Kutty Reyes, Lilian Marte, Thimo Pimentel y Tony Fondeur son los creadores que participan en esta muestra, la cual explora el concepto de la fusión entre elementos naturales y sociales.

Las obras presentadas

Las 25 obras presentadas abarcan diversos lenguajes y técnicas: pintura, grabado, fotografía, cerámica, instalación y arte reciclado, reflejando la poética particular de cada artista.

Durante el acto de apertura, la arquitecta Arelis Subero, decana de la Facultad de Artes, destacó la importancia de crear lazos interinstitucionales a través del arte.

"Fusionar el arte es poder concebir relaciones interinstitucionales, establecer vínculos como referente de transformación social, como espacio y medio que nos permite llegar a un público mayor", expresó.

El vicedecano Fidel Munnigh subrayó que esta iniciativa surge de una colaboración institucional, y valoró positivamente la calidad visual, curatorial y museográfica de la exposición.

El escritor y crítico de arte Odalís Pérez, a cargo del comentario crítico, calificó la muestra como una "metavanguardia". Señaló que cada obra expuesta representa un universo propio con contenido y propósito, aportando una mirada amplia y contemporánea al panorama artístico actual.

La inauguración contó con la presencia de docentes, estudiantes, artistas, y miembros de ambas instituciones, así como invitados especiales del ámbito cultural.