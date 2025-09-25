¿Guiso de cáscara de plátano maduro? La Chef Tita tiene la receta

La Chef Tita mostró en sus redes sociales cómo usar la cáscara de plátano maduro en la cocina. ( FUENTE EXTERNA )

Con creatividad, la Chef Tita decidió unirse al #SinDesperdicioChallenge de la FAO, un llamado global a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. ¿Su aporte? Una receta bastante ingeniosa: una falsa carne mechada hecha con cáscara de plátano maduro.

La chef del restaurante Aguají transforma ese componente que la mayoría suele tirar a la basura en el ingrediente principal de una preparación sabrosa, saludable y sobre todo sostenible.

"Les mostraré cómo pueden usar todas las partes de un plátano", compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró paso a paso cómo transformar las cáscaras en un sustituto vegetal de la tradicional carne mechada, utilizando ingredientes básicos como tomate, cebolla, ají y cilantro.

Además de mostrar su receta, la chef lanzó un reto: "Reto a @pablodq para que nos muestre cómo él desde Guatemala evita el desperdicio de alimentos".

Una causa con sabor a conciencia

La acción de la chef Tita se enmarca dentro de una campaña más amplia liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, celebrado cada 29 de septiembre.

El objetivo: reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de alimentos para 2030, como lo establece la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El problema es más urgente de lo que parece. Cada año se pierden o desperdician 1,300 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Esto no solo tiene un costo ético, sino también ambiental y económico.

Según la FAO, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, responsable de entre el 8 % y el 10 % de las emisiones globales. Además, utiliza cerca del 30 % de las tierras agrícolas a nivel mundial.

En América Latina y el Caribe, los hogares son los principales responsables, generando el 75 % del desperdicio en la cadena alimentaria, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2024).

"Perder o desperdiciar alimentos va más allá de un problema ético: también significa perder el agua, los minerales del suelo y el trabajo de los agricultores. Es un problema que afecta los aspectos sociales, económicos y ambientales del sistema", escribió la chef en sus redes sociales.

