Feria del Libro 2025: un viaje al mundo de los libros

El Pabellón Infantil promete convertirse en el rincón más vibrante de la FILSD 2025. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

Este fin de semana, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se transformará en un paraíso para los amantes de los libros... especialmente los más pequeños.

Porque la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 será la parada obligatoria al transformarse en un parque literario donde los cuentos, las ilustraciones y la imaginación serán los grandes protagonistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025---preparativos-para-la-feria-del-libro-2025---matias-boncosky05-e8127d2d.jpg La Plaza de la Cultura se transformará en un parque literario durante 10 días. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Con 123 espacios dedicados a la literatura infantil y escolar, la feria invita a los niños a descubrir el placer de leer jugando con un Pabellón Infantil que promete convertirse en el rincón más vibrante del evento.

Allí se han preparado más de 70 actividades para que los pequeños se sumerjan en el mundo de los libros de la forma más divertida: cuentacuentos, cine, teatro, talleres, coloquios y presentaciones de escritores e ilustradores de la República Dominicana, España, Portugal y Puerto Rico.

Habrá clásicos en escena como Platero y yo gracias al Teatro Guloya, o El flautista de Hamelín, de la mano Amamellys Martínez.

También encontrarán propuestas frescas como Don Quijote sin la mancha, de José Sánchez Green, o montajes con identidad dominicana como Tito en el sueño de Penélope, presentado por la Biblioteca Infantil y Juvenil, y El secreto de Kawasaki, de Teatro Arcano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025---preparativos-para-la-feria-del-libro-2025---matias-boncosky10-eacd8fb3.jpg Área infantil de la FILSD 2025. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025---preparativos-para-la-feria-del-libro-2025---matias-boncosky12-5a74842d.jpg Pabellón del Cómic de la FILSD 2025. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Pero no todo serán libros o teatro: la narración oral también tendrá su espacio con historias como El misterio de la cascada, de Arlene Sabaris, o Las aventuras de la cigua palmera, de Nikawlis Molina, entre otras.

Además de talleres que abarcarán desde la poesía rítmica de Fellé Vega, hasta la risoterapia con Gregorio Martes, o experiencias creativas como "Dibuja las buenas palabras".

A todos ellos se sumarán presentaciones que unen literatura y cotidianeidad, como Dulce diversión con el chef César, de César Zavala, o experiencias colectivas como la Pasarela de los cuentos infantiles, dirigida por Adolfina Lluveres.

Nuestra selección para los peques Viernes 26 septiembre



10:00 a.m. Tráilers y documentales del cómic dominicano. Pabellón del Cómic.

6:00 p.m. Presentación del libro: Un playlist para Alejandra y otros cuentos, deSugel Gamal Michelén. Pabellón de Autores y Talleres Literarios.

Sábado 27 septiembre

9:00 a.m. Anicortos, con Estefany Then. Cinemateca Dominicana.

11:00 a.m. Proyección del largometraje infantil Dueños del tiempo + Cinefórum "Pequeños críticos (pequeños cineastas)". Cinemateca Dominicana.

5:00 p.m. Taller: "Show de dibujo en vivo", con Kosena y Gerardo Castillo (Tenshi). Pabellón del Cómic.

7:00 p.m. Proyección del largometraje: CapitánAvispa (Cinemateca sobre ruedas en el jardín). Cinemateca Dominicana.

Domingo 28 septiembre

10:00 a.m. Taller "Animación básica", con el tallerista Severo. Pabellón del Cómic.

11:00 a.m. Obra de teatro: La princesa sin modales, de Evelin Cáceres. Pabellón de las Buenas Palabras.

11:00 a.m. Proyección del largometraje familiar: Upwesoar. Cinemateca Dominicana.

11:00 a.m. Recital y lectura de cuentos infantiles. Coordinadora: Ibeth Guzmán. Participantes: Marilyn Armenteros, Ramón Núñez, Jenny Montero y Enmanuel Rodríguez. Pabellón de Identidad y Ciudadanía.

3:00 p.m. Taller para niños: "Tu imaginación hace ¡boom!". Tallerista: Belkis María Marte Martich. Pabellón Biblioteca Abierta.

6:00 p.m. Presentación del cómic book: Más freak de lo normal 2, de Alpha Eve. Pabellón del Cómic.

6:00 p.m. Taller de origami. Tallerista: José Rafael Sosa. Pabellón Biblioteca Abierta.

Los invitados

La programación contará con invitados internacionales de gran trayectoria en la literatura infantil y juvenil, entre los que figuran la española Mónica Rodríguez, quien ofrecerá la conferencia "Umiko: bucear la palabra"; Chiki Fabregat, con su taller "Ven a contar tu historia"; el portugués David Machado, con "De la imaginación a las palabras"; y los puertorriqueños Haydée Zayas y José Rabelo, quienes abordarán la narración y la conciencia ambiental desde la literatura.

Y como si fuera poco, la feria abrirá también un espacio para el arte visual con una exposición dedicada a los 10 años de trayectoria de la ilustradora Taína Almodóvar, que encantará tanto a pequeños como grandes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/d8fc8a359accd7894dcbd989398acc9dxl-922a50c6.jpg El historiador Frank Moya Pons, a quien está dedicada la feria.

Tributo a Frank Moya Pons Aunque la niñez será la gran protagonista de la FILSD 2025, esta edición también rinde homenaje a uno de los intelectuales más influyentes del país: el historiador Frank Moya Pons, reconocido en 2024 como "Investigador de la Nación" y galardonado con la "Laudatio Académica" de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. La feria le dedica un pabellón exclusivo, donde los visitantes podrán redescubrir su obra y acercarse a su legado a través de múltiples experiencias. Entre ellas, la proyección diaria del audiovisual "Frank Moya Pons: historiador intergeneracional del siglo XX", la película "Isla de dos Repúblicas" (2021), escrita por el propio Moya Pons, así como charlas, conversatorios y reediciones de sus libros. Como bien señaló el escritor dominicano JP Infante a Diario Libre: "Es fundamental reconocer el aporte de los historiadores en la construcción de lo que somos como dominicanos". Este homenaje invita a mirar nuestra historia desde nuevas perspectivas, conectando pasado y presente mientras celebramos la riqueza cultural de la República Dominicana.