Jessica Judith Ortiz: la dominicana que ganó como "Creadora del Año" en los Premios Juventud 2025

Jessica Judith Ortiz celebra su triunfo como "Creator del Año" en Premios Juventud.

Jessica Judith Ortiz, influencer dominicana residente en Florida, se alzó con el premio "Creator del Año" en los Premios Juventud 2025, reconocimiento que confirma su creciente influencia en el mundo digital.

Lo que comenzó como videos caseros se transformó poco a poco en una plataforma para mostrar su cultura, sus raíces dominicanas y una sensibilidad que conecta con millones.

Desde su llegada a Estados Unidos en 2016, cuando tenía 14 años, Jessica vivió la experiencia de adaptarse a un nuevo país. Esa transición, marcada por dejar colegios, amigos y la rutina familiar, influyó fuertemente en su contenido. Con el tiempo encontró en las redes una vía para expresarse con autenticidad, contar su historia y celebrar su identidad.

Jessica saltó a la fama tras hacerse viral en TikTok con un video junto a un amigo, y desde entonces ha mantenido una presencia constante.

Actualmente tiene millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, plataformas donde no solo comparte bailes al ritmo de la salsa y los ritmos latinos, sino también momentos íntimos y reflexiones sobre su experiencia de inmigrante, su familia y las dificultades que ha enfrentado.

Ha colaborado con grandes marcas como Spotify, Pandora y Amazon, presencia en eventos como Latin Billboard y Latin Grammys, y su título universitario: en diciembre de 2023 concluyó Comunicación Social con mención en Social Media en la Universidad Central de Florida.

Ganarse el título de "Creator del Año" no fue casualidad. Para Jessica Judith, este galardón representa el reconocimiento a años de constancia, creatividad y visibilidad cultural.

Su comunidad digital no solo la sigue por su talento para el baile o las tendencias, sino por la forma en que conecta con temas reales: identidad latina, migración, empoderamiento y cultura. Esto la distingue en un espacio saturado, pero ella lo hace suyo auténticamente.

Ella es una voz que crece, que se escucha, que lleva el orgullo dominicano al mundo digital. Y este reconocimiento de Premios Juventud le sirve como plataforma para seguir construyendo.

