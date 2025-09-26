×
El arte joven se toma Blue Mall Puntacana con la muestra "Gato de París 2025"

La exposición, dirigida por Eva Camilo, reúne a catorce jóvenes artistas y permanecerá abierta hasta el 10 de octubre en Blue Mall

    Expandir imagen
    El arte joven se toma Blue Mall Puntacana con la muestra "Gato de París 2025"
    Eva Camilo junto a los jóvenes participantes de la exposición, quienes presentan sus obras en la muestra "Gato de París 2025". (SUMINISTRADA)

    El espacio artístico y formativo Gato de París inauguró la exposición "Gato de París 2025" en Blue Mall Puntacana, una muestra que celebra la creatividad y evolución de catorce jóvenes artistas de entre seis y dieciocho años.

    La exposición refleja el aprendizaje y la dedicación de los estudiantes, quienes durante este año exploraron la historia del arte, conceptos y técnicas como carboncillo, grafito, tinta, sanguina, pasteles, acuarela, témpera y materiales mixtos.

    Cada obra constituye un testimonio de esfuerzo, pasión y sensibilidad, desarrollados en procesos que abarcaron entre cuatro y veinte sesiones de clases.

    "Cada obra es única porque tratamos de respetar el ritmo, la edad, el nivel y el estilo personal de cada estudiante. Nuestro objetivo es motivarlos a descubrir sus talentos, reafirmar la confianza en sí mismos y sembrar valores que aporten a su desarrollo integral", expresó Eva Camilo, directora y fundadora de Gato de París.

    Expandir imagen
    Infografía
    Eva Camilo, fundadora y directora de Gato de París.
    "Nuestro objetivo es motivarlos a descubrir sus talentos, reafirmar la confianza en sí mismos y sembrar valores que aporten a su desarrollo integral"Eva CamiloDirectora de Gato de París
    Trayectoria destacada

    Con más de veinticuatro años de experiencia como docente de arte y una sólida trayectoria en gestión cultural y museística, Camilo ha creado un espacio que combina formación artística, desarrollo personal y pasión por la enseñanza.

    Expandir imagen
    La profesora Eva Camilo, directora y fundadora de Gato de París, durante la inauguración de la exposición "Gato de París 2025" en BlueMall Puntacana.
    La profesora Eva Camilo, directora y fundadora de Gato de París, durante la inauguración de la exposición "Gato de París 2025" en BlueMall Puntacana.
    Expandir imagen
    Participantes y familiares disfrutan de las obras durante la apertura de la exposición "Gato de París 2025" en BlueMall Puntacana.
    Participantes y familiares disfrutan de las obras durante la apertura de la exposición "Gato de París 2025" en BlueMall Puntacana.
    Expandir imagen
    Público y familiares recorren la sala de exposición, observando las piezas creadas por los estudiantes de Gato de París.
    Público y familiares recorren la sala de exposición, observando las piezas creadas por los estudiantes de Gato de París.
    Expandir imagen
    La comunidad artística, familiares y visitantes se dieron cita para acompañar a los jóvenes talentos en la apertura de "Gato de París 2025".
    La comunidad artística, familiares y visitantes se dieron cita para acompañar a los jóvenes talentos en la apertura de "Gato de París 2025".

    Desde 2014, Gato de París se ha consolidado como un lugar donde niños, jóvenes y adultos encuentran en el arte un camino de crecimiento y transformación.

    La directora agradeció el respaldo de Blue Mall Puntacana, que ha hecho posible la realización de la exposición.

    "Esta muestra es un sueño compartido entre nuestros alumnos, sus familias y nosotros como maestros. Es un logro que celebramos con mucha alegría", agregó.

    La exhibición estará abierta al público en Blue Mall Puntacana hasta el 10 de octubre y constituye una invitación a la comunidad a acercarse al arte con la mente abierta y el corazón dispuesto a dejarse inspirar.

    Sobre Gato de París

    • Fundado en 2014, Gato de París es un espacio de formación artística dedicado a cultivar talentos a través de la enseñanza de técnicas de dibujo y pintura, así como de la historia del arte. Bajo la dirección de Eva Camilo, egresada de Altos de Chavón y con amplia experiencia en museos e instituciones culturales, la escuela se ha convertido en un referente de la educación artística en República Dominicana.
    • Actualmente, Gato de París imparte clases en Santo Domingo y Punta Cana, a través del programa Arte Delivery y en colaboración con centros educativos.
