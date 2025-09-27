Centro Cultural Banreservas inaugura exposición "Espacio y tiempo" en homenaje a Ada Balcácer
La muestra reúne 32 obras pictóricas que recorren distintas etapas y temáticas de la artista dominicana
El Centro Cultural del Banco de Reservas inauguró la exposición ´´Espacio y tiempo", en homenaje a la maestra de la plástica dominicana Ada Balcácer, que permanecerá abierta hasta el domingo cinco de octubre.
La muestra reúne 32 obras pictóricas que recorren distintas etapas y temáticas de la artista, entre ellas: "Bacá", "Ensayo de la luz", "Anatomía y Abstracción". Las piezas pertenecen al Banco de Reservas y a colecciones privadas.
El montaje curatorial y museográfico de la exposición estuvo a cargo de la investigadora, museóloga, curadora y gestora cultural Margarita González Auffant, quien la concibió como un recorrido por la riqueza temática y las exquisitas técnicas que caracterizan la obra de Balcácer.
El horario de visita para el púbico es de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y sábados, domingos y días feriados, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, en la Sala Ada Balcácer del Centro Cultural Banreservas, ubicado en la Ciudad Colonial.
Iniciativa cultural
Esta iniciativa es parte del compromiso de Banreservas con la promoción del arte y la cultura, a través de una agenda expositiva que pone en valor las obras nacionales.
Ada Balcácer es una de las principales representantes de la plástica dominicana. En 2011 obtuvo el premio Nacional de Artes Plásticas y en 2017 el Centro Cultural del Banco de Reservas designó con su nombre su principal sala de exposiciones.