Centro Cultural Banreservas inaugura exposición "Espacio y tiempo" en homenaje a Ada Balcácer

Juan José Attias, Rosa Mary Rodríguez, Eduardo Adams, Marian Balcácer, Klaudia Becker de Pierucci y Francisco Guzmán en la inauguración de la exposición ´´Espacio y tiempo´´, homenaje a la maestra Ada Balcácer, en el Centro Cultural Banrservas. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural del Banco de Reservas inauguró la exposición ´´Espacio y tiempo", en homenaje a la maestra de la plástica dominicana Ada Balcácer, que permanecerá abierta hasta el domingo cinco de octubre.

La muestra reúne 32 obras pictóricas que recorren distintas etapas y temáticas de la artista, entre ellas: "Bacá", "Ensayo de la luz", "Anatomía y Abstracción". Las piezas pertenecen al Banco de Reservas y a colecciones privadas.

El montaje curatorial y museográfico de la exposición estuvo a cargo de la investigadora, museóloga, curadora y gestora cultural Margarita González Auffant, quien la concibió como un recorrido por la riqueza temática y las exquisitas técnicas que caracterizan la obra de Balcácer.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-113316-am-1-fe45b874.jpeg Mijail Peralta habla en la inauguración de la exposición ´´Espacio y tiempo´´, homenaje a la maestra Ada Balcácer, en el Centro Cultural del Banco de Reservas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-113317-am-acbed521.jpeg Margarita González Auffant habla al público durante la inauguración. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-113317-am-1-0204afd0.jpeg Parte de los asistentes a la inauguración de la exposición ´´Espacio y tiempo´´, en homenaje a la maestra Ada Balcácer, en el Centro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-123106-pm-b2b60a2b.jpeg Algunas de las obras de la homenajeada Ada Balcácer, en el Centro Cultural Banreservas. (FUENTE EXTERNA)

El horario de visita para el púbico es de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y sábados, domingos y días feriados, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, en la Sala Ada Balcácer del Centro Cultural Banreservas, ubicado en la Ciudad Colonial.

Iniciativa cultural

Esta iniciativa es parte del compromiso de Banreservas con la promoción del arte y la cultura, a través de una agenda expositiva que pone en valor las obras nacionales.

Ada Balcácer es una de las principales representantes de la plástica dominicana. En 2011 obtuvo el premio Nacional de Artes Plásticas y en 2017 el Centro Cultural del Banco de Reservas designó con su nombre su principal sala de exposiciones.