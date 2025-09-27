La Feria del Libro reanuda su agenda de actividades con inauguración de pabellones

La FILSD 2025, que se extiende hasta el 5 de octubre, se consolida como la cita literaria más importante del país. Cuenta con una programación diversa de más de 600 actividades, 15 pabellones temáticos y la participación de 39 editoras nacionales y 24 internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025) reanudará su programación este sábado 27 de septiembre, luego de la suspensión preventiva de las actividades fijadas para el viernes 26 debido a las adversas condiciones climatológicas.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Cultura, organizador del evento, tras la normalización por parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de las alertas emitidas ante las lluvias y el disturbio tropical que afectó el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-11736-pm-1-9a090052.jpeg

La FILSD, que se celebra en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, retomará su curso con una intensa jornada sabatina, encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

Uno de los actos destacados del día será la apertura oficial del Pabellón Frank Moya Pons, un espacio dedicado enteramente al historiador homenajeado en reconocimiento a sus invaluables aportes a la historiografía y al acervo cultural dominicano.

El titular de Cultura encabezará esta actividad, al igual que la inauguración del Pabellón de las Buenas Palabras, una plataforma destinada a fomentar la reflexión y uso de un lenguaje positivo.

También se procederá a la apertura del Pabellón Infantil, donde se desarrollará una amplia programación para los más pequeños.

Cabe recordar que la literatura infantil es el eje temático de la FILSD 2025, con más de 70 actividades orientadas a despertar la imaginación, cultivar hábitos de lectura y contribuir a la formación de las futuras generaciones de lectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-11736-pm-d5aa481d.jpeg

Cita literaria

La FILSD 2025, que se extiende hasta el 5 de octubre, se consolida como la cita literaria más importante del país. Cuenta con una programación diversa de más de 600 actividades, 15 pabellones temáticos y la participación de 39 editoras nacionales y 24 internacionales.

Asimismo, destaca la presencia de la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor, lo que reafirma la proyección internacional de la feria, avalada por la certificación marca país desde 2023.

Leer más Feria del Libro suspende actividades de este viernes por las condiciones meteorológicas