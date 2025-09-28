Las actividades del Centro Cultural Banreservas en la Feria del Libro de Santo Domingo 2025

El Centro Cultural Banreservas desarrollará desde este domingo en la XXVII Feria Internacional del Libro un amplio programa de actividades para niños y adultos, que incluye la presentación de un libro, una exposición artística, cuentacuentos, charlas y conversatorios sobre diversos temas.

Las actividades abarcarán distintos horarios y tendrán lugar en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde se efectúa la feria hasta el cinco de octubre.

Luego de iniciar con la presentación del libro Una aventura, en el Centro Cultural Banreservas, con la animación de Albert Cuentacuentos, las actividades del Banco seguirán este lunes 29, a las 3:00 de la tarde, en el auditorio del Museo de Arte Moderno, donde se impartirá la charla El relato es el mismo, bajo la conducción del afamado teórico cinematográfico y escritor cubano Eliseo Altunaga.

Este mismo día, a las 4:00, está pautado el coloquio Diálogo desde la contemporaneidad, con José Carlos Nazario, a efectuarse en la sala de Letras del Museo de Historia Natural.

Para el martes 30 están programados los coloquios Cuando el cuento cobra vida, con la participación de Rafael Peralta Romero, Eleanor Grimaldi Silié y Leibi Ng.

Esta actividad será a las 5:00 de la tarde, en el Museo de Historia Natural; mientras que a las 6:00 de la tarde, en el auditorio del Museo de Historia y Geografía, se presentará Decir cultura, consistente en un encuentro para hablar de los medios alternativos y la cobertura sobre cultura, con la participación de Mijail Peralta, Maurice Sánchez, Decana Arelis Subero y Julia Srive-Loyer.

El miércoles 1 de octubre, a las 5:00 de la tarde, se llevarán a cabo el coloquio La otra historia. La mirada local en el relato histórico, con Ceferino Moní Reyes, Guaroa Ubiñas Renville y Alfredo Rafael Hernández. Esta actividad será en el auditorio del Museo de Arte Moderno.

Arte y cultura

El Centro Cultural Banrervas continuará el calendario de actividades el jueves 2, a las 6:00 de la tarde, con Diálogo desde la contemporaneidad, en el que participarán Ángela Suazo y Mijail Peralta, en el Museo de Historia Natural.

El viernes 3 de octubre, a las 7:00 de la noche, el bar Juan Lockward recibirá a los ganadores del Premio Banreservas de Relatos con Merengues; y el sábado 4, a las 11:00 de la mañana tendrá efecto, en el Pabellón Infantil, la sección de Cuentacuentos, con Anya Damirón; mientras que el domingo, a las 4:00 de la tarde, se efectuará en el Auditorio Museo de Historia y Geografía el coloquio Diálogo desde la contemporaneidad, con Luis Reynaldo Pérez.

Además de este intenso programa de actividades, el Centro Cultural Banreservas exhibe durante toda esta semana una colección privada de obras de Ada Balcácer, en su sede ubicada en la calle Isabel la Católica, número 202, Ciudad Colonial. El horario de visitas de lunes a viernes es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y sábados, domingos y días feriados, de 12:00 del mediodía a 7:00 p.m.