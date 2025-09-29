La AFRD revela los ganadores Premio Nacional de Fotografía Robert Vargas
Los fotoperiodistas de Diario Libre, Nelson Pulido y Félix León, fueron reconocidos durante este encuentro
La Asociación de Fotoperiodistas de República Dominicana (AFRD) reveló los nombres de los ganadores de la cuarta entrega del Premio Nacional de Fotografía Robert Vargas.
Durante el acto, que se llevó a cabo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se destacó que el jurado evaluó más de 400 obras en digital, resaltando la creatividad, calidad técnica y fuerza narrativa.
Además, el momento fue propicio para reconocer, de manera especial, la trayectoria de Franklin Guerrero, quien cada sábado presenta las noticias más destacadas de la semana en el programa televisivo "Nuria" de Nuria Piera.
También fue honrado José Guzmán Beato, por su aporte al crecimiento y desarrollo del gremio.
Ganadores del concurso
La foto del año es la "Niña de Pedro Brand", de Jorge Luis Martínez Arias.
En la categoría Deportes, Nelson Pulido, jefe de Audiovisuales de Diario Libre, obtuvo el primer lugar y la mención honorífica.
En Arte y Cultura, Danny Polanco obtuvo el primer lugar, y Martín Rodríguez Amiama, la mención de honor. En Medio Ambiente, ganó Jorge Luis Martínez Arias y Danny Polanco tuvo mención.
El renglón Noticias lo conquistó Félix Lara; en Reportaje Genris García y la mención de honor Félix León, de Diario Libre.
En Retrato Periodístico, Otto Viloria, ganó el primer lugar y la mmención honorífica fue para Ricardo Rojas; en Tema Social, el primer lugar fue para Martín Rodríguez Amiama y la mmención honorífica para Félix Lara. Mientras que la categoría Vida Diaria fue conquistada por Genris García y Félix Lara.