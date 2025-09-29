La AFRD revela los ganadores Premio Nacional de Fotografía Robert Vargas

Danny Polanco, Félix Lara, Jorge Martínez, César de la Cruz, Nelson Pulido, Félix León, Genri García y Martín Rodríguez. ( KEVIN RIVAS )

La Asociación de Fotoperiodistas de República Dominicana (AFRD) reveló los nombres de los ganadores de la cuarta entrega del Premio Nacional de Fotografía Robert Vargas.

Durante el acto, que se llevó a cabo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se destacó que el jurado evaluó más de 400 obras en digital, resaltando la creatividad, calidad técnica y fuerza narrativa.

Además, el momento fue propicio para reconocer, de manera especial, la trayectoria de Franklin Guerrero, quien cada sábado presenta las noticias más destacadas de la semana en el programa televisivo "Nuria" de Nuria Piera.

También fue honrado José Guzmán Beato, por su aporte al crecimiento y desarrollo del gremio.

Ganadores del concurso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/img-20250929-wa0525-9c8711ce.jpg Fotografías ganadoras de Nelson Pulido. (KEVIN RIVAS)

La foto del año es la "Niña de Pedro Brand", de Jorge Luis Martínez Arias.

En la categoría Deportes, Nelson Pulido, jefe de Audiovisuales de Diario Libre, obtuvo el primer lugar y la mención honorífica.

En Arte y Cultura, Danny Polanco obtuvo el primer lugar, y Martín Rodríguez Amiama, la mención de honor. En Medio Ambiente, ganó Jorge Luis Martínez Arias y Danny Polanco tuvo mención.

El renglón Noticias lo conquistó Félix Lara; en Reportaje Genris García y la mención de honor Félix León, de Diario Libre.

En Retrato Periodístico, Otto Viloria, ganó el primer lugar y la m mención honorífica fue para Ricardo Rojas; en Tema Social, el primer lugar fue para Martín Rodríguez Amiama y la m mención honorífica para Félix Lara. Mientras que la categoría Vida Diaria fue conquistada por Genris García y Félix Lara.

