Realizan la tercera Conferencia de Mujeres No te Rindas

En el encuentro participó la reconocida comunicadora cristiana Wendy Ciprián

    Expandir imagen
    Realizan la tercera Conferencia de Mujeres No te Rindas
    Durante la conferencia, cientos de mujeres fueron ministradas e inspiradas a través de conferencias. (FUENTE EXTERNA)

    La tercera edición de la Conferencia de Mujeres No te Rindas se celebró con éxito en el Salón Diamante del Hotel Golden House en Santo Domingo Este, bajo el inspirador título "Levántate y empieza de nuevo".

    La iniciativa es una producción de Amy Taveras Producción y la Fundación Dulce Refugio, entidad que dirige Cosme Peña, quien recibió un reconocimiento especial por esta maravillosa labor, el cual se ha desarrollado durante seis años como parte del programa televisivo Devocional No te Rindas.

    El nombre de esta tercera edición nació del propio testimonio de Amy Taveras, quien reveló que, tras enfrentar momentos difíciles, había considerado detener la conferencia. Sin embargo, fue impulsada "en oración a continuar y dar vida a un evento que reafirma la fe y la resiliencia de las mujeres".

    • En el encuentro participó la reconocida comunicadora cristiana Wendy Ciprián.

    Diversos testimonios

    Expandir imagen
    Infografía

    Durante la jornada, que se extendió por casi cinco horas, cientos de mujeres fueron ministradas e inspiradas a través de conferencias, testimonios y música en vivo.

    La programación incluyó la participación de la pastora colombiana Martha Quiñones, Pastora Ammy Reynoso, la comunicadora y pastora Idelsa Núñez, la pastora Evelin García de Astacio, la empresaria y pastora Xiomary Veloz, así como el poderoso cierre a cargo de la pastora y diputada Altagracia de los Santos.

    • Cada ponente compartió experiencias de fe, superación y esperanza, logrando conmover profundamente a la audiencia.

    El congreso también estuvo marcado por un momento especial: la presentación del tema musical "Levántate y empieza de nuevo", inspiración e interpretación de la propia Amy Taveras.

    Expandir imagen
    Infografía

    Con una fusión rítmica de vallenato y son caribeño, la canción fue escrita y producida por Jairo Frías, mezclada por el legendario Ismael Ovalle, con video de Gustavo Puello, danza artística de las jóvenes de JUCUM y dirección artística de Constantino Junior, quien además fue el productor del evento.

    La parte musical contó con la participación de Jameson Ramírez y su orquesta, además de intervenciones artísticas de Los Hijos de la Promesa y la interpretación especial de Johan Paulino.

    La Conferencia No te Rindas 2025 cerró en un ambiente de gozo, unidad y gratitud, consolidándose como un espacio de fe, inspiración y transformación que invita a todas a levantarse y empezar de nuevo.

