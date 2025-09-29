"Distinguished Man Drive Puerto Plata 2025" visita por primera vez la Novia del Atlántico
Varios clubes de Carros Clásicos se reunen para formar parte de la edición 2025 de este evento
Puerto Plata ciudad anfitriona edición 2025 "Distinguished Man Drive Puerto Plata", un evento único que combina estilo, tradición y pasión por los autos clásicos, reuniendo a caballeros distinguidos y amantes de la cultura automovilística en un entorno incomparable.
Patrimonio histórico y artístico
Esta iniciativa fue impulsada por Victoria Classic Car Puerto Plata Club junto con aliados estratégicos del sector turístico y cultural de la región.
Asimismo, tiene como propósito celebrar la elegancia masculina y resaltar el patrimonio histórico y artístico de Puerto Plata, ciudad reconocida por su riqueza arquitectónica victoriana, su malecón frente al Atlántico y su hospitalidad caribeña.