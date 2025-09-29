El emprendimiento cultural y creativo cobra protagonismo en el Foro Caribe Naranja

La quinta edición de Foro Caribe Naranja se realizará bajo el lema "Emprendimiento cultural y creativo. Innovación, sostenibilidad e impacto". ( FUENTE EXTERNA )

La quinta edición de Foro Caribe Naranja bajo el lema "Emprendimiento cultural y creativo. Innovación, sostenibilidad e impacto" se realizará el próximo martes 7 de octubre concitando la atención de decenas de profesionales en torno al emprendimiento cultural y creativo como dinamizador de la economía naranja.

Estos casos de éxitos, que se inscriben dentro de lo que se denominan servicios modernos, como los negocios sostenibles, financiamiento y tecnología, han crecido en toda la región en los últimos años, en especial luego de la pandemia del COVID-19.

La cultura y la identidad local se han convertido en activos valiosos, ya que son sectores que generan empleos y talleres de trabajo. A nivel macroeconómico, se confirma que la cultura y la creatividad tienen que ser parte de la estrategia de desarrollo en las agendas de políticas públicas de los gobiernos.

De acuerdo con el informe Perspectivas de la Economía Creativa 2024 realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, el aporte de los servicios creativos al Producto Interno Bruto (PIB) en los diferentes países se sitúa entre el 0.5 % y el 7.3 % y generan entre el 0.5 y el 12.5 de los empleos.

A pesar de que la región enfrenta grandes desafíos en el ámbito de la educación y la infraestructura digital para competir en el mercado global de servicios modernos, República Dominicana se presenta con una ventaja competitiva en este sector, con la oportunidad de convertirse en el hub creativo del Caribe.

Conferencias y paneles

Junto a las conferencias magistrales Emprendimientos creativos en América Latina y El Caribe y Los aprendizajes de la famosa residencia de Puerto Rico, también se realizarán los paneles Emprender en la cultura: del talento a la empresa, Financiamiento y sostenibilidad: cómo hacer crecer un emprendimiento creativo, y Creatividad y tecnología: herramientas para la nueva economía cultural.

Estos temas serán abordados como casos de éxito que inspiran a repensar cómo se crean y escalan soluciones en las industrias creativas desde lo local.

Durante la jornada también se desarrollarán espacios para networking que permitirán a los participantes conectar con aliados estratégicos, explorar nuevos mercados y fortalecer sus proyectos culturales con herramientas tecnológicas innovadoras.

