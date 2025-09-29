Presentan el primer capítulo de "Trinitarios", la serie animada sobre la Independencia Dominicana

Actores caracterizados como estatuas vivientes de Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, los tres Padres de la Patria, durante la presentación del primer capítulo de la serie animada "Trinitarios". ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

La televisión pública dominicana marcó un nuevo hito este lunes 29 de septiembre con la presentación oficial del primer capítulo de Trinitarios, la primera serie animada en 3D sobre los acontecimientos que dieron origen a la Independencia Nacional.

La proyección tuvo lugar en un emotivo encuentro realizado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, ante la presencia de estudiantes, historiadores, maestros y autoridades culturales.

Durante la actividad, encabezada por el director general de RTVD, Iván Ruiz, y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, se vivió un momento de reflexión y conexión con los valores patrios.

Tras la proyección del primer episodio, los estudiantes participaron en una ronda de preguntas sobre el proceso de producción, los aspectos históricos representados y los desafíos de adaptar el pasado al lenguaje audiovisual contemporáneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/rtistas-latinos-que-han-participado-en-el-show-del-super-bowl-1-c32817a5.jpg Niño pregunta recibe elogios tras preguntar ¿por qué es necesario aprender sobre Juan Pablo Duarte? (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Para el ministro Salcedo este proyecto es una herramienta para preservar lo que somos como pueblo. Hizo un llamado enérgico a los jóvenes estudiantes a defender y mantener vivo el legado de los padres de la patria.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/rtistas-latinos-que-han-participado-en-el-show-del-super-bowl-2-4315b6e4.jpg Roberto Ángel Salcedo, ministro de cultura, durante su intervención. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

La serie, desarrollada por Radio Televisión Dominicana (RTVD) con el respaldo del Ministerio de Cultura, busca revivir la gesta independentista dominicana mediante una narrativa moderna, rigurosa y accesible.

Dirigida por el cineasta Luis Cepeda, "Trinitarios" cuenta con ocho episodios de 20 minutos producidos con tecnología de captura de movimiento y animación CGI, similar a la utilizada en superproducciones internacionales.

El guion ha sido validado por un equipo de reconocidos historiadores, Juan Daniel Balcácer, Edwin Espinal, Wilson Gómez, José Guerrero Sánchez y José Miguel Soto Jiménez, y reconstruye los momentos clave del 27 de febrero de 1844, así como los ideales que inspiraron a los fundadores de la República.

Para Iván Ruiz, esta producción representa una transformación en la misión de la televisión pública: "Queremos que la gente se sienta orgullosa de ver el canal estatal. Con Trinitarios, apostamos a una televisión que entretiene, educa y mantiene viva nuestra memoria colectiva".

Trinitarios ya se transmite por Canal 4 de RTVD con tres emisiones diarias, a la 1:00 p.m., 5:00 p.m. y 9:00 p.m., y estará disponible gratuitamente para otros canales nacionales, escuelas y centros culturales, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de dominicanos posible.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/rtistas-latinos-que-han-participado-en-el-show-del-super-bowl-3-bd58e869.jpg Iván Ruiz,director de RTVD, junto a otras personalidades, durante la proyección del primer capítulo de Trinitarios. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Esta serie no solo representa una apuesta por la innovación audiovisual, sino también un paso firme hacia la recuperación del orgullo histórico y la identidad nacional en el corazón de las nuevas generaciones.