Museo Memorial y la Fundación Baltasar Garzón firman acuerdo por los derechos humanos

Entidades buscan para promover la memoria democrática y los derechos humanos

    Expandir imagen
    Museo Memorial y la Fundación Baltasar Garzón firman acuerdo por los derechos humanos
    Museo Memorial de República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) firmaron este martes un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover la defensa de los derechos humanos, la memoria democrática y el fortalecimiento de la cultura de paz en la República Dominicana.

    El convenio fue rubricado por María Garzón Molina, presidenta de FIBGAR, y Noris Mercedes González Mirabal, presidenta de la Fundación Museo Memorial, en un acto celebrado en Santo Domingo.

    Ambas instituciones se comprometieron a desarrollar de manera conjunta actividades educativas, de sensibilización e intercambio de conocimientos, tales como talleres, conferencias, campañas informativas, investigaciones y publicaciones relacionadas con la justicia, la democracia y la memoria histórica.

    "La finalidad del presente convenio es establecer las bases generales para contribuir conjuntamente a la ejecución de iniciativas de información, divulgación, investigación, sensibilización y educación, dirigidas a promover la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la memoria democrática", señala el documento firmado.

    El acuerdo tendrá una duración inicial de cinco años y contempla el desarrollo de proyectos vinculados a los ámbitos de actuación de ambas entidades.

    Sobre las instituciones

    La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) es una organización dedicada a promover los derechos humanos, la justicia internacional y el fortalecimiento del Estado de Derecho, con énfasis en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado.

    El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana es una entidad sin fines de lucro que trabaja en la preservación de la memoria histórica del país y en la promoción de una cultura de derechos humanos, enfocada en la lucha contra las dictaduras que marcaron el siglo XX en la República Dominicana.

