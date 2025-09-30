Comunidad china en RD celebra el 76 aniversario de la República Popular China

La comunidad china en RD realizo un acto en el Barrio Chino de Santo Domingo para conmemorar el 76 aniversario de la República Popular China y el Festival de Medio Otoño. ( FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE )

La comunidad china en la República Dominicana celebró el Festival de Medio Otoño, una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura china, que este año coincidió con la conmemoración del 76 aniversario de la fundación de la República Popular China.

En una celebración en el Barrio Chino de Santo Domingo en presencia de autoridades diplomáticas y culturales, el acto comenzó con la interpretación de las notas del himno nacional dominicano y el chino a cargo de un grupo de estudiantes domínico chinos, quienes mostraron respeto por los símbolos patrios.

El momento solemne durante el acto. (FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE)

Danzas tradicionales

Tras el aplauso, y la parte protocolar, el ambiente festivo haciendo honor a las tradiciones milenarias del pueblo asiático, la comunidad china y el público dominicano compartieron la tradicional Danza del León, que fue realizada con el sonido de la música que desprenden los tambores como el bangú y Dàtánggu y que fueron tocados por un padre y un niño como símbolo de herencia cultural.

Los bailes infantiles y presentaciones artísticas continuaron y los asistentes también disfrutaron de la gastronomía típica y participaron en rituales simbólicos, como la entrega de sobres rojos depositados en dragones al momento de la danza del León, gesto asociado a los buenos deseos y la prosperidad.

Herencia cultural china en Santo Domingo. (FOTOS: FÉLIX LEÓN)

Además, se entregaron más de 400 regalos a los invitados, en un gesto de hospitalidad que reforzó el espíritu de confraternidad del evento.

Fortalecer los lazos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/img-20250930-wa0017-66f61cc0.jpg

Durante el acto central, la presidenta de la Fundación Flor Para Todos, doña Rosa Ng Báez, pronunció un emotivo discurso en el que destacó los 161 años de presencia china en la República Dominicana y el aporte de esta comunidad al desarrollo del país. Recordó que la formalización de las relaciones diplomáticas en 2018 marcó un hito histórico y resaltó el rol de China en el escenario internacional, especialmente por sus avances en desarrollo, paz y solidaridad, así como la ayuda brindada a la nación dominicana durante la pandemia con el envío de vacunas.

En sus palabras, Rosa Ng llamó al Gobierno dominicano a apoyar a las empresas chinas que hoy enfrentan dificultades, apelando a la reciprocidad que ha caracterizado las relaciones entre ambos pueblos. Asimismo, expresó su agradecimiento a las instituciones, empresarios y colaboradores que hicieron posible la realización del evento.

La celebración contó con la participación de la consejera de la Embajada de China, Zhou Yuqi, junto a dirigentes de la Colonia China, representantes de asociaciones culturales, académicas y empresariales, así como descendientes de los primeros pioneros que fortalecieron los lazos de amistad entre la República Dominicana y China desde mediados del siglo XIX.

La gastronomía propia del Barrio Chino no pudo faltar. (FÉLIX LEÓN)

El evento concluyó con la proyección del documental "Migrantes" y un emotivo homenaje a dominicanos pioneros que visitaron China en las décadas de 1960 y 1970, entre ellos el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado, el doctor Manuel Herrera, el doctor Nazaret Hasbum, "Condesito" Ramírez, César Bautista y Homero Hernández. La conmemoración reafirmó el carácter histórico, cultural e internacional de este encuentro, que une a ambos pueblos bajo el espíritu de cooperación y fraternidad.