Un diccionario sobre las canciones de Bad Bunny fue presentado en la Feria Internacional del Libro

Bad Bunny agradece emocionado tras recibir un premio Grammy Latino, mientras su obra inspiró el diccionario "El ABC de DTMF", presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), la reconocida lingüista y lexicógrafa Maia Shelwood Droz presentó su obra "El ABC de DTMF (Diccionario de palabras de Puerto Rico y referencias culturales)", una recopilación de 400 términos y expresiones culturales puertorriqueñas extraídas del álbum "Debí tirar más fotos" del artista urbano Bad Bunny.

La presentación tuvo lugar en el Pabellón de Identidad y Ciudadanía, ubicado en el Museo de Historia y Geografía, donde Shelwood Droz explicó cómo el diccionario busca acercar a lectores y seguidores de la música urbana a la riqueza lingüística y cultural de Puerto Rico.

"Con este diccionario, miles de personas han podido entender mejor el álbum de Bad Bunny y conocer más sobre la cultura puertorriqueña", afirmó la autora durante su intervención.

Además, desglosó el tema que da nombre al disco, explorando las raíces históricas y populares de las expresiones, algunas provenientes incluso de otros países, destacando su valor como vehículo de identidad.

Coloquio sobre identidad dominicana reúne a escritores y público en la FILSD

Durante la misma jornada, se llevó a cabo el coloquio "Contando el relato dominicano, aquí y allá", dirigido por los escritores Mauricio Sánchez y Jhon P. Infante. El diálogo se centró en las experiencias y desafíos de los dominicanos dentro y fuera del país, con énfasis en la importancia de preservar la cultura y las tradiciones en las segundas generaciones, especialmente en Estados Unidos.

Los panelistas coincidieron en que es necesario encontrar un equilibrio cultural: "Hay que educar a los hijos bajo el sistema donde nacen, pero sin perder la costumbre de enseñarles sus orígenes", señalaron.

Estudiantes, docentes y público en general participaron activamente en el coloquio, que tuvo gran afluencia y entusiasmo.

Sobre la FILSD 2025

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, que se celebra hasta el 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, rinde homenaje al historiador Frank Moya Pons y tiene como eje temático la literatura infantil y juvenil.

Con más de 600 actividades entre presentaciones, charlas, conferencias, talleres y coloquios, la FILSD se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de la región, reuniendo a escritores, académicos y público diverso en torno a la promoción de la lectura y la cultura.