La Fundación Sabores Dominicanos alza su voz en pro de un mejor sector gastronómico

Personalidades y representantes de entidades reconocidas por la Fundación Sabores Dominicanos. ( SAMIL MATEO )

La Fundación Sabores Dominicana apuesta a un desarrollo más eficaz y acorde a las demandas actuales del sector gastronómico.

Atendiendo a esto, organizó un encuentro en el hotel El Embajador de Santo Domingo, en el que reunió a los principales actores de la industria para presentarles el plan estratégico "Gastronomía RD25-30", enfocándose en la creación de escuelas para formar mandos medios en gastronomía y otras soluciones a la escasez de personal calificado que limita el crecimiento de restaurantes.

"República Dominicana necesita fortalecer su oferta académica para formar personal calificado en la posición de mandos medios y para eso se hace urgente reforzar la educación superior", planteó Luis Marino López, coordinador general de la fundación.

Para enfrentar este desafío, se necesitan técnicos superiores en administración de cocina, gestión de servicios y ventas, mantenimiento general, manejo de costos y producción, negociación y compras, reproducción estandarizada de alimentos y control de calidad.

En tanto que, Juan Febles, coordinador comercial, aseguró que "los mandos medios son el corazón de la operación: supervisan equipos, aseguran el cumplimiento de estándares, garantizan la calidad del servicio, cuidan los recursos y convierten la estrategia en resultados concretos".

Ejes estratégicos

Ambos revelaron que la primera fase contemplaría la creación de siete escuelas especializadas en el Gran Santo Domingo, Santiago, Punta Cana-Bávaro, Samaná-Cabrera, Puerto Plata, Barahona-Pedernales y el Noreste del país, cada una con la meta de graduar técnicos cada dos años.

"Proponemos siete ejes estratégicos iniciales para articular el primer plan de formación para la transformación del sector gastronómico", precisó López.

En tanto que, Bolívar Troncoso, presidente de la fundación, reveló las ventajas de ese nuevo proyecto, entre ellasla creación de empleos, la consolidación de un sello distintivo de la gastronomía dominicana, su estandarización e internacionalización, así como el incremento del turismo y el aporte a la economía nacional.

Asimismo, resaltó que como complemento, el plan sugiere la creación de Multiusos Gastronómicos en mercados del país, concebidos como espacios para la formación técnica, la oferta culinaria mejorada y la promoción y venta de productos locales .

Transformar el turismo y la gastronomía

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0516-278e458c.jpg Ventura Serra, Omar Cepeda, Giancarlo Bonarelli yLicelot Pantaleón. (SAMIL MATEO)

En el marco del evento también se llevó a cabo el panel "Formación para la Transformación del Sector Turístico y Gastronómico", encabezado por Licelot Pantaleón (ADECOR), Giancarlo Bonarelli (ADERES), Omar Cepeda (ex presidente de ADERES) y Ventura Serra (Barceló Hotels & Resorts), quienes respondieron a las preguntas hechas por el moderador Néstor Estévez.

Entre tantas cosas, se dejó en evidencia la grandeza que tiene el personal con deseo de hacerlo bien y con actitudes blandas sobre aquellos elegidos quizás por la edad y su preparación.

Para Ventura Serra las cualidades que no se enseñan en una academia o una universidad, tienen gran peso, especialmente en la industria hotelera.

Honor a quien honra merece

La Fundación Sabores Dominicanos entregó reconocimientos a 13 personalidades y entidades por sus aportes al país y al sector gastronómico.

Fueron distinguidos: Enzo Bonarelli (fundador del restaurante Vesuvio), el empresario José Luis Corripio, Giuseppe Bonarelli Pascale (Don Peppino), David Collado (ministro de Turismo), Franklin García Fermín (MESCyT).

También, Rafael Santos Badía (INFOTEP), Ventura Serra (Barceló Hotels & Resorts), la Escuela AyB Masters, la Academia Dominicana de Gastronomía, ASONAHORES, ADERES, ADECOR y el Patronato Nacional de Ganaderos.