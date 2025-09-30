El libro de Pablo Ulloa, "República Dominicana: un legado para mi hijo", será puesto en circulación en la FILSD 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, pondrá en circulación el libro "República Dominicana: un legado para mi hijo".

Según una nota de prensa, la finalidad del texto es que las futuras generaciones tengan conocimiento sobre los principios fundamentales de la libertad, la igualdad y la justicia.

La obra es una inspiración de Ulloa hacia su hijo Enrique Ulloa Pimentel, donde se presentan técnicas narrativas, metáforas poderosas y preguntas reflexivas que conducirán al lector a una comprensión profunda de lo que significa vivir en una república y defender sus valores.

El relato presenta un enfoque especial hacia las generaciones más jóvenes, quienes, según el autor, son los principales encargados de preservar y fortalecer los cimientos de la democracia en el país.

Lanzamiento en la FILSD 2025

La presentación oficial del libro tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025.

Será este miércoles 1 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en el Pabellón de Identidad y Ciudadanía, del Museo de Historia y Geografía, de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.