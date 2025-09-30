Pablo Ulloa pondrá en circulación el libro "República Dominicana: un legado para mi hijo"
La obra invita a reflexionar sobre los deberes y derechos consagrados en la Carta Magna
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, pondrá en circulación el libro "República Dominicana: un legado para mi hijo".
Según una nota de prensa, la finalidad del texto es que las futuras generaciones tengan conocimiento sobre los principios fundamentales de la libertad, la igualdad y la justicia.
La obra es una inspiración de Ulloa hacia su hijo Enrique Ulloa Pimentel, donde se presentan técnicas narrativas, metáforas poderosas y preguntas reflexivas que conducirán al lector a una comprensión profunda de lo que significa vivir en una república y defender sus valores.
El relato presenta un enfoque especial hacia las generaciones más jóvenes, quienes, según el autor, son los principales encargados de preservar y fortalecer los cimientos de la democracia en el país.
Lanzamiento en la FILSD 2025
- La presentación oficial del libro tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025.
Será este miércoles 1 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en el Pabellón de Identidad y Ciudadanía, del Museo de Historia y Geografía, de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.