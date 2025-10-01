Fallece la actriz Josefina Gallart, madre de Luis José Germán

Los restos de Josefina Gallart de Germán (Fifina) serán velados en la Funeraria Blandino. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Josefina Gallart (Fifina), madre del actor y comunicador Luis José Germán, falleció este miércoles.

La triste noticia fue dada a conocer por Radio Televisión Dominicana (RTVD) a través de un comunicado, donde lamenta la partida de la progenitora de Germán, quien conduce el programa "Luna Llena".

La causa del deceso de la actriz no fue comunicada.

Su hijo, el actor y productor de teatro Luis José Germán informó que los restos de la veterana actriz serán expuestos este jueves 2 de octubre en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

El sepelio está pautado para el viernes 3 de octubre a las 11:30 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.

"Lamentamos informar el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Luis José Germán. Hacemos extensivas nuestras condolencias a Luis José, a su esposa Luly Rocha (ambos talentos y compañeros de RTVD) y a toda su familia. Nos unimos a su dolor", expresó el canal 4.

Trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/josefina-gallart-actriz-madre-de-luis-josejpg-luis-jose-german-josefina-gallart--e4302237.jpg Josefina Gallart fue un apoyo importante para su hijo Luis José Germán. (FUENTE EXTERNA)

Entre las décadas 70 y 80 , Josefina trabajó en importantes obras teatrales de la época junto a su esposo, el premiado actor Niní Germán, fallecido en el año 2017, como " El último donjuán " y " Sé infiel y no mires con quien ".

De sus padres, Luis José heredó la vena artística destacándose como actor y comunicador y hace unos años creó su propia compañía Niní Germán, en homenaje a su padre .

Se destacó en múltiples roles protagónicos en obras como “Trébol”, “La broma del senador”, “Lisístrata odia la política”, “Hoy no toca la pianista gorda” y “Cada oveja con su pareja”.

Josefina también actuó en las tablas junto a Freddy Beras Goico (fallecido) en la producción "Secuestre ahora y pague después" y en la serie de televisión "La familia Pérez", donde participó Monina Solá.

En febrero de 2025, Luis José le hizo un reconocimiento y destacó el trabajo de la veterana actriz en el Teatro de Bellas Artes (actual Compañía Nacional de Teatro).

"Ella nunca se animó a dirigir teatro, pero yo creo que su mejor dirección es la de guiar a sus hijos. Aunque a ella no le gustan los reconocimientos, yo creo que tiene un valor especial si viene de parte de uno de sus hijos, y eso vale más para ti", escribió el actor de "De pez en cuando".

"Te agradezco mucho todo lo que hiciste, el hecho de que tus compañeros y colegas y todo el ámbito teatral hable maravilla de ti, ese es tu mayor reconocimiento”, manifestó Luis José Germán.

Diversas figuras del arte han mostrado su pesar.