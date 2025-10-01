Multiplicando Letras impulsa el acceso a la cultura y la lectura en comunidades de todo el país

El programa Multiplicando Letras logró una destacada participación con su primer grupo de 32 asistentes, provenientes de 22 provincias del país. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), el programa Multiplicando Letras logró una destacada participación con su primer grupo de 32 asistentes, provenientes de 22 provincias del país.

La iniciativa, coordinada por Beyanira Paredes y Vladimir Tatis Pérez, se consolida como una plataforma clave para democratizar el acceso a la cultura y fomentar el desarrollo literario en comunidades del interior.

Durante los primeros días de feria, el programa Multiplicando Letras ofreció una agenda diversa que incluyó coloquios, talleres, charlas, presentaciones, firmas de libros, recitales y conferencias, con un promedio de 20 actividades diarias y un total de 75 eventos realizados.

La participación en los mismos estuvo equilibrada en cuanto a género, reflejando un firme compromiso con la inclusión y la representatividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/multiplicando-letra-2-ccd37da9.jpeg

A partir del 1 de octubre se incorporará un segundo grupo de 34 participantes, quienes también tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia formativa y cultural bajo un enfoque de derechos, promoviendo el principio de que todas las personas deben tener acceso a la cultura y disfrutar de sus bienes.

Más allá de su impacto durante la feria, el programa ofrece continuidad a las comunidades participantes, permitiendo que los talleristas apliquen nuevas estrategias de promoción de la lectura y gestión cultural en sus localidades.

Mediante diálogos , conversatorios y talleres con escritores y productores de contenido de renombre nacional e internacional, se generan espacios fértiles para el intercambio de ideas, el fortalecimiento de redes y la construcción de una cultura literaria inclusiva y transformadora.

Multiplicando Letras representa una expresión democrática del quehacer literario y cultural dominicano, donde autores consagrados y emergentes convergen para compartir experiencias, abrir caminos y sembrar el valor de la lectura en cada rincón del país.

