Raulin Rodríguez anuncia concierto en Santo Domingo

El evento marcará su regreso a los escenarios dominicanos tras una gira internacional

    Expandir imagen
    Raulin Rodríguez anuncia concierto en Santo Domingo
    Raulin Rodríguez, con chaqueta negra y lentes oscuros, durante una reciente sesión fotográfica previa a su concierto en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    El cantante de bachata Raulin Rodríguez se presentará el próximo sábado 6 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Café Blue Mall de Santo Domingo, como parte de un concierto titulado Christmas Concert.

    El evento marcará su regreso a los escenarios dominicanos tras una gira internacional, siendo esta su primera actuación en el país durante esta temporada.

    El repertorio incluirá temas reconocidos de su carrera, como "Medicina de amor", "Esta noche", "La demanda", "Nereyda" y "Mujer infiel".

    El concierto estará bajo la producción de CR Productions, dirigida por Claudio Rosado.

    Sobre las boletas

    • Las entradas están disponibles a través de tuboleta.com.do y por vía telefónica en el número (829) 764-6071.
