El chef José Andrés propone entregar el Premio Nobel de la Paz a Abinader y a Roberto Álvarez

El reconocido chef y activista humanitario José Andrés propuso al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y al canciller Roberto Álvarez como candidatos al Premio Nobel de la Paz, destacando su papel en los esfuerzos internacionales por estabilizar Haití y promover la paz en la región.

A través de una publicación en sus redes sociales, el cocinero celebró el liderazgo del gobierno dominicano tras la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una misión internacional de apoyo a la seguridad en Haití.

"El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Fuerza de Represión de Pandillas de Haití. El presidente @luisabinader y el Ministro de Relaciones Exteriores @RobalsdqAlvarez trabajan por la paz en Haití! Se merecen el @NobelPrize", posteó.

La declaración del célebre chef llega en un momento clave, cuando la comunidad internacional busca soluciones concretas ante la prolongada crisis política, social y de seguridad que afecta al pueblo haitiano.

En este contexto, José Andrés destacó la constante colaboración del gobierno dominicano con organismos como las Naciones Unidas, en la construcción de una respuesta regional coordinada para restaurar la estabilidad en el país vecino.

Un activista con voz global

José Andrés no es solo una de las figuras más influyentes en el mundo de la gastronomía, sino también un líder humanitario de alcance global.

Fundador de la organización World Central Kitchen (WCK) en 2010 tras el devastador terremoto en Haití, ha dedicado los últimos 15 años a llevar alimentos a comunidades golpeadas por desastres naturales, conflictos armados y crisis migratorias en todo el mundo.

Su trabajo ha sido reconocido con múltiples galardones, incluido el prestigioso título de Humanitario del Año otorgado por la Fundación James Beard, además de haber sido considerado en varias ocasiones como un posible candidato al propio Premio Nobel de la Paz.

