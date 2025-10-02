×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Día del novio
Día del novio

¿Sabías que existe el Día del Novio? Se celebra cada 3 de octubre

Se celebran con dedicatorias en redes sociales, cenas sorpresa, memes y fotos de pareja

    Expandir imagen
    ¿Sabías que existe el Día del Novio? Se celebra cada 3 de octubre
    Este 3 de octubre se celebra el Día del Novio, una fecha no oficial que nació en redes sociales y que se ha convertido en una oportunidad para sorprender, dedicar y equilibrar los gestos en pareja.
    (IMAGEN ILUSTRATIVA)

    Este 3 de octubre se celebra el Día del Novio, una fecha no oficial pero cada vez más visible en los calendarios románticos. Se trata de un día pensado para que el novio reciba detalles, incluso si anda buscando dónde dejó las llaves.

    ¿De dónde salió esta celebración?

    No hay decreto ni tradición centenaria detrás del Día del Novio. Nació en redes sociales con la campaña #NationalBoyfriendDay, en 2014. Desde entonces se expandió a varios países de América Latina.

    En 2016 ya era una fecha simbólica, aunque sin respaldo oficial. El 3 de octubre quedó instalado como contraparte del Día de la Novia, que en muchos lugares se festeja en agosto.

    Detalles curiosos

    Se popularizó regalar flores azules al novio como gesto simbólico.

    También se celebran con dedicatorias en redes sociales, cenas sorpresa, memes y fotos de pareja.

    ¿Para qué sirve?

    • Recordar al novio que también merece atenciones.
    • Equilibrar la balanza emocional en las relaciones.
    • Dar pie a ofertas de floristerías, tiendas y restaurantes.
    • Crear un motivo sencillo para compartir: un café, una foto o una nota especial.
    • Ideas para celebrarlo sin caer en cursilerías.
    • Escribir una nota ingeniosa, no un poema forzado.
    • Hacer un regalo personalizado, no genérico.
    • Organizar una cena, paseo o noche de películas.
    • Publicar un meme o una foto juntos en redes.

    ¿Fiesta comercial o gesto válido?

    Aunque muchos la ven como una fecha creada por el comercio, también puede ser la oportunidad para dar un detalle inesperado y hacer sentir especial al novio.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.