¿Sabías que existe el Día del Novio? Se celebra cada 3 de octubre

Este 3 de octubre se celebra el Día del Novio, una fecha no oficial que nació en redes sociales y que se ha convertido en una oportunidad para sorprender, dedicar y equilibrar los gestos en pareja. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Este 3 de octubre se celebra el Día del Novio, una fecha no oficial pero cada vez más visible en los calendarios románticos. Se trata de un día pensado para que el novio reciba detalles, incluso si anda buscando dónde dejó las llaves.

¿De dónde salió esta celebración?

No hay decreto ni tradición centenaria detrás del Día del Novio. Nació en redes sociales con la campaña #NationalBoyfriendDay, en 2014. Desde entonces se expandió a varios países de América Latina.

En 2016 ya era una fecha simbólica, aunque sin respaldo oficial. El 3 de octubre quedó instalado como contraparte del Día de la Novia, que en muchos lugares se festeja en agosto.

Detalles curiosos

Se popularizó regalar flores azules al novio como gesto simbólico.

También se celebran con dedicatorias en redes sociales, cenas sorpresa, memes y fotos de pareja.

¿Para qué sirve?

Recordar al novio que también merece atenciones.

Equilibrar la balanza emocional en las relaciones.

Dar pie a ofertas de floristerías, tiendas y restaurantes.

Crear un motivo sencillo para compartir: un café, una foto o una nota especial.

Ideas para celebrarlo sin caer en cursilerías.

Escribir una nota ingeniosa, no un poema forzado.

Hacer un regalo personalizado, no genérico.

Organizar una cena, paseo o noche de películas.

Publicar un meme o una foto juntos en redes.

¿Fiesta comercial o gesto válido?

Aunque muchos la ven como una fecha creada por el comercio, también puede ser la oportunidad para dar un detalle inesperado y hacer sentir especial al novio.

Leer más Amor en todas las etapas: consejos para mantener la pasión viva