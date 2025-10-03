Planes imperdibles para este fin de semana en Santo Domingo
Música, teatro, literatura y cultura se unen en una agenda diversa para disfrutar, compartir y vivir experiencias únicas en la ciudad
Si buscas qué hacer este fin de semana, Santo Domingo tiene una oferta que lo tiene todo: desde una velada íntima de jazz y el estreno de una tragicomedia que refleja nuestra vida digital, hasta un concierto con estética cyberpunk y la tradicional Feria del Libro.
Cuatro propuestas distintas, pero con un mismo objetivo: regalarte momentos memorables de cultura, arte y entretenimiento.
Noche de jazz
¡Una noche para recordar! El Teatro Las Máscaras, con motivo de la celebración de sus 25 años, se une a Groupie a los 40 para presentar al elegante crooner Max Marteene, acompañado de los talentosos Hedrich Báez y Sly de Moya.
Tras su exitoso debut en 2023, el trío regresa con un repertorio que mezclará swing, jazz y el espíritu de las big bands. Una velada íntima que celebrará la música, la cultura y la historia del teatro dominicano.
Fecha: viernes, 8:30 p.m., en Teatro Las Máscaras. Boletas en Tix.do.
El algoritmo de la locura
La actriz y creadora dominicana Fidia Peralta presenta esta tragicomedia, un espejo de nuestra sociedad hiperconectada, donde los "me gusta" parecen más valiosos que los abrazos.
Con Doña Quija y Sancha como heroínas criollas —escoba-lanza y tapa de olla-escudo incluidos— la obra mezcla humor y reflexión sobre la vida digital y la desconexión emocional.
Con un elenco diverso y voces poéticas en off, Peralta explora cómo la autenticidad, la amistad y la risa pueden devolvernos a lo esencial en medio de los filtros, los algoritmos y las falsas promesas del mundo digital.
Fecha: viernes, sábado y domingo, 8:00 p.m., Teatro Guloya.
Lian! en concierto
¡Prepárate para una noche épica! Lian! llega al icónico Hard Rock Café de Santo Domingo con un show lleno de sorpresas, invitados especiales y una mezcla de géneros que revelará su lado más creativo, gracias a la producción de Alain Cabral y Emm Silverio.
Con un toque cyberpunk prometen energía y momentos inolvidables. Tras el éxito de su disco Otro planeta y su participación en Solofest, el artista se prepara para lanzar su segundo EP en 2025.
Fecha: sábado, 8:30 p.m., en Hard Rock Café SD. Boletas en Tix.do.
FILSD 2025
La Feria del Libro Internacional de Santo Domingo se presenta como el plan perfecto para disfrutar de cultura, lectura y entretenimiento en familia o con amigos.
Con decenas de editoriales, presentaciones de libros, charlas, talleres y actividades para todas las edades, es una oportunidad única para descubrir nuevas lecturas, interactuar con autores y sumergirse en el mundo literario.
El plan perfecto para pasar un día diferente mientras celebras la pasión por los libros.
Fecha: todo el fin de semana, Plaza de la Cultura.