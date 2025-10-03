Planes imperdibles para este fin de semana en Santo Domingo

Entre nuestras propuestas de la agenda de ocio del fin de semana está descubrir el Pabellón del Cómic, uno de los más visitados en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Si buscas qué hacer este fin de semana, Santo Domingo tiene una oferta que lo tiene todo: desde una velada íntima de jazz y el estreno de una tragicomedia que refleja nuestra vida digital, hasta un concierto con estética cyberpunk y la tradicional Feria del Libro.

Cuatro propuestas distintas, pero con un mismo objetivo: regalarte momentos memorables de cultura, arte y entretenimiento.

Noche de jazz

¡Una noche para recordar! El Teatro Las Máscaras, con motivo de la celebración de sus 25 años, se une a Groupie a los 40 para presentar al elegante crooner Max Marteene, acompañado de los talentosos Hedrich Báez y Sly de Moya.

Tras su exitoso debut en 2023, el trío regresa con un repertorio que mezclará swing, jazz y el espíritu de las big bands. Una velada íntima que celebrará la música, la cultura y la historia del teatro dominicano.

Fecha: viernes, 8:30 p.m., en Teatro Las Máscaras. Boletas en Tix.do.

El algoritmo de la locura

La actriz y creadora dominicana Fidia Peralta presenta esta tragicomedia, un espejo de nuestra sociedad hiperconectada, donde los "me gusta" parecen más valiosos que los abrazos.

Con Doña Quija y Sancha como heroínas criollas —escoba-lanza y tapa de olla-escudo incluidos— la obra mezcla humor y reflexión sobre la vida digital y la desconexión emocional.

Con un elenco diverso y voces poéticas en off, Peralta explora cómo la autenticidad, la amistad y la risa pueden devolvernos a lo esencial en medio de los filtros, los algoritmos y las falsas promesas del mundo digital.

Fecha: viernes, sábado y domingo, 8:00 p.m., Teatro Guloya.

Lian! en concierto

¡Prepárate para una noche épica! Lian! llega al icónico Hard Rock Café de Santo Domingo con un show lleno de sorpresas, invitados especiales y una mezcla de géneros que revelará su lado más creativo, gracias a la producción de Alain Cabral y Emm Silverio.

Con un toque cyberpunk prometen energía y momentos inolvidables. Tras el éxito de su disco Otro planeta y su participación en Solofest, el artista se prepara para lanzar su segundo EP en 2025.

Fecha: sábado, 8:30 p.m., en Hard Rock Café SD. Boletas en Tix.do.

FILSD 2025

La Feria del Libro Internacional de Santo Domingo se presenta como el plan perfecto para disfrutar de cultura, lectura y entretenimiento en familia o con amigos.

Con decenas de editoriales, presentaciones de libros, charlas, talleres y actividades para todas las edades, es una oportunidad única para descubrir nuevas lecturas, interactuar con autores y sumergirse en el mundo literario.

El plan perfecto para pasar un día diferente mientras celebras la pasión por los libros.

Fecha: todo el fin de semana, Plaza de la Cultura.