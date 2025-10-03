×
Bocao Food Fest Santiago: dos días de sabor, música y diversión

Nuevos chefs, platos irresistibles y música en vivo para disfrutar sin parar

  • Beatriz Bienzobas - Twitter
  • Beatriz Bienzobas - Facebook
Bocao Food Fest Santiago: dos días de sabor, música y diversión
Chefs, delicias y música para todos los gustos en Bocao Food Fest. (FUENTE EXTERNA)

Este 4 y 5 de octubre, todos los caminos llevan al Cibao para disfrutar del Bocao Food Fest 2025, un festival donde la comida, la música y la buena vibra se mezclan. 

Prepárate para un recorrido gastronómico de primer nivel, con chefs y restaurantes de todo el país... ¡y hasta de Estados Unidos!

Los sabores

Entre las delicias que no te puedes perder:

  • el #AdióVea de @yokomosushi, un panecito de yuca relleno de pollo, chicharrón y cebolla caramelizada en miel de mamajuana; la pizza frita de @lascalard con stracciatella, prosciutto y aceite de trufas; los tacos y ramen de birria de @chivoloco.rd; el shawarma y kibbe de @lasarabitas; y el soft serve de @cocinadesigual, perfecto para cerrar con dulzura.

También estarán clásicos como @hummusrd, @saucetopia.do y nuevas propuestas como @lomuyayord y @wagmi.sdq, sin olvidar la coctelería de @lafactoriapr desde Puerto Rico.

El ritmo

Todo esto acompañado de música para todos los gustos: Solo Fernández, Los Hermanos Rosario, DJ Watchao, La Trilogía Típica, Grupo Melody, Adri Torrón y muchos más. Dos días para comer, bailar, gozar y descubrir sabores que te harán volver por más. ¡No te lo pierdas! 

Periodista, con más de 30 años de experiencia en revistas. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, España. Actualmente, dirige la sección Revista de Diario Libre en la República Dominicana.