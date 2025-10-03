Bocao Food Fest Santiago: dos días de sabor, música y diversión

Chefs, delicias y música para todos los gustos en Bocao Food Fest. ( FUENTE EXTERNA )

Este 4 y 5 de octubre, todos los caminos llevan al Cibao para disfrutar del Bocao Food Fest 2025, un festival donde la comida, la música y la buena vibra se mezclan.

Prepárate para un recorrido gastronómico de primer nivel, con chefs y restaurantes de todo el país... ¡y hasta de Estados Unidos!

Los sabores

Entre las delicias que no te puedes perder:

el #AdióVea de @yokomosushi, un panecito de yuca relleno de pollo, chicharrón y cebolla caramelizada en miel de mamajuana; la pizza frita de @lascalard con stracciatella, prosciutto y aceite de trufas; los tacos y ramen de birria de @chivoloco.rd; el shawarma y kibbe de @lasarabitas; y el soft serve de @cocinadesigual, perfecto para cerrar con dulzura.

También estarán clásicos como @hummusrd, @saucetopia.do y nuevas propuestas como @lomuyayord y @wagmi.sdq, sin olvidar la coctelería de @lafactoriapr desde Puerto Rico.

El ritmo

Todo esto acompañado de música para todos los gustos: Solo Fernández, Los Hermanos Rosario, DJ Watchao, La Trilogía Típica, Grupo Melody, Adri Torrón y muchos más. Dos días para comer, bailar, gozar y descubrir sabores que te harán volver por más. ¡No te lo pierdas!