La Feria del Libro 2025 impulsa la proyección internacional de autores dominicanos

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 concluye este domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, que concluye este domingo, ha representado una valiosa vitrina para 41 autores dominicanos, quienes encontraron en la Sala de Negocios una oportunidad de proyectar su obra más allá de las fronteras nacionales.

Este espacio, concebido como uno de los atractivos centrales del evento, se consolidó como un puente entre la creación literaria local y las editoriales extranjeras interesadas en su difusión y comercialización.

Entre las novedades de esta edición destacó la participación, por primera vez, de la plataforma digital de publicación y lectura Bubok, con el propósito de ofrecer a las editoriales dominicanas nuevas herramientas para ampliar su alcance.

Talleres formativos

Asimismo, se sumaron agentes literarios y empresas de servicios de audiolibros, interesados en adaptar al formato sonoro diversas obras de autores nacionales.

Como parte de esta dinámica, un agente literario internacional impartió talleres formativos a colegas locales, compartiendo experiencias y conocimientos que enriquecen el quehacer editorial.

La literatura dominicana impulsa así su proyección internacional a través de la Sala de Negocios de la FILSD 2025, que se consolidó como un espacio idóneo para el diálogo y la concreción de acuerdos de publicación, traducción y cesión de derechos.