Diógenes Pina presentará su libro "Sueños de Octubre, el arte de la entrevista" en Hato Mayor

El periodista Diógenes Pina y la invitación oficial de su nuevo libro "Sueños de Octubre, el arte de la entrevista", que será puesto en circulación el sábado 18 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

El periodista Diógenes Pina pondrá en circulación su libro "Sueños de Octubre, el arte de la entrevista" el próximo sábado 18 de octubre, durante un acto que se celebrará en el Hotel Don Olivo, en Hato Mayor.

La obra es una recopilación de entrevistas realizadas por el autor a lo largo de su amplia trayectoria en medios de comunicación

"Sueños de Octubre" agrupa conversaciones profundas con reconocidas figuras nacionales e internacionales del mundo de la política, el arte, la cultura, el deporte y la filantropía.

Entre ellas, destaca una entrevista al presidente Luis Abinader, realizada antes de su llegada al poder, así como encuentros memorables con íconos del espectáculo como Johnny Ventura y Rafael Solano, y del ámbito literario, como el escritor Junot Díaz, radicado en Nueva York.

Algunos nombres destacados

El libro cuenta con una presentación del también periodista Fausto Rosario Adames, quien asegura que Pina "ha hecho una colección y selección de piezas que son verdaderas joyas del periodismo de entrevistas en la República Dominicana".

También aprovecha para reflexionar sobre que "el periodismo pasa hoy por una de sus peores etapas de su historia. Asaltado por usurpadores y asediado por la superficialidad, corroído por la mediocridad y la superficialidad."

Considera que las "redes sociales han fagocitado el ejercicio periodístico, y lo han ido reduciendo en su dimensión, su fuerza, su impacto y su diversidad."

Insiste en que "las redes promueven hoy, en general, contenido breve, tendencioso, manipulado, falso y que no puede merecer el nombre de periodismo, sino de contenido factual".

Además de su trabajo como escritor y periodista, Diógenes Pina forma parte actualmente de los equipos de los programas El Informe con Alicia Ortega y El Despertador, ambos pertenecientes al Grupo SIN.

Pina arrastra una dilatada carrera en periódicos nacionales como El Siglo, Clave y Diario Libre, así como la revista Rumbo.